Las primeras fotos de Julián Gil como Jesús de Nazaret para nueva película







05/04/2019 - 17:44:54

Quien.- Julian Gil está emocionado, pues este mes se estrena la película Jesús el Hijo de Dios, que él protagoniza y que es muy especial, pues es de las pocas cintas sobre la vida de Jesús que se han filmado en castellano.



La historia está enfocada en la vida de Jesús a partir de su estadía en el desierto del valle de Jordán, donde fue tentado por el diablo, su ministerio, detención, pasando por el viacrucis y por supuesto, la resurrección.





“Es una experiencia enriquecedora en todo sentido. Es la vida y legado de Jesús de Nazaret y su relación con su gente. Señor, qué bendición de la vida poderte interpretar con humildad y respeto. Te doy las gracias”, expresó el actor a través de un comunicado.



Jesús el Hijo de Dios se rodó en Almería, Cartagena, Cabo de Gata y Vélez Blanco (España) y cuenta elenco conformado por actores reconocidos en Latinoamérica como como Eugenio Siller (Juan), Santiago Ramundo (Judas), Pedro Moreno (Tomás), Mayrin Villanueva (María), Gaby Espino (María Magdalena), Marlene Favela (Salomé) y Sergio Goyri (Herodes), entre otros, además de la participación de mil 600 extras.



Éste es el tercer proyecto cinematográfico con tema religioso en el que participa Julián. Anteriormente había estado en los proyectos La Virgen de Coromoto y Santiago Apostol.



El argentino ha compartido en redes sociales algunos adelantos de Jesús el Hijo de Dios. “Me acaban de mandar este regalo del proyecto más hermoso que me ha tocado vivir: la interpretación del ser más grande de nuestras vidas, Jesus de Nazareth. Una película que me cambio la vida”, escribió Julián.



Si bien la cinta llegará a Colombia, aún no se ha definido la fecha de estreno de la película en México y en otros países de Latinoamérica.