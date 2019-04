Morales: informes internacionales prueban que la política económica boliviana no está equivocada





05/04/2019 - 17:16:50

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el viernes que los informes presentados en los últimos días por organismos internacionales prueban que el modelo boliviano no está equivocado y es un referente mundial.



"El Banco Mundial ratificó que este año #Bolivia liderará el crecimiento económico en Sudamérica y Moody"s reconoció nuestra fiabilidad para las inversiones. Los informes de estos organismos prueban que nuestra política económica no está equivocada: somos referencia internacional", escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.



El pasado jueves, el Banco Mundial (BM) proyecto para Bolivia un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,0%, índice que ratifica al país como líder en crecimiento de América del Sur, a pesar que la proyección de ese organismo multilateral decreció en el último informe.



Por su parte, la calificadora internacional de riesgo Moody"s ratificó el martes la calificación de "Ba3", con fortaleza económica, institucional y fiscal que -a juicio del Jefe de Estado- reconoce la fiabilidad de las inversiones.