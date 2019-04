Fiscalía detecta incumplimiento de deberes en caso de medicamentos adulterados







05/04/2019 - 16:42:07

La Paz, (ABI).- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, dijo el viernes que en el caso de la adulteración de fármacos se detectó incumplimiento de deberes, porque las instituciones responsables de esa tarea no hicieron un efectivo control del ingreso de los fármacos que se expenden en las farmacias.



"En este caso hemos identificado incumplimiento de deberes y encubrimiento, figuras legales que el Ministerio Público debe investigar y buscar una sanción penal para los responsables que no hicieron un control eficaz", dijo a los periodistas.



Expresó su extrañeza porque después de que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) descubrieron el ilícito y desarticularon una organización transnacional, las instituciones responsables iniciaron acciones.



Alave advirtió que se ampliará la investigación, porque desde hace cinco años se permitió que se ponga en peligro la salud pública de los bolivianos con la venta de medicamentos sin control sanitario en farmacias y el comercio informal.



Dijo que la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed) y los servicios departamentales de salud no hicieron un efectivo control, por tanto, hay un incumplimiento de deberes.



Agregó que esas instituciones cometieron omisión, cuando debieron mejorar los controles y denunciar oportunamente esos hechos.



Indicó que también le sorprendió el funcionamiento ilegal de farmacias en la ciudad de El Alto, las que carecen de registro y abren sus puertas al público después de las 6 de la tarde.