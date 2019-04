Bolivia es el mayor exportador de almendras en el mundo: Blanco







05/04/2019 - 16:40:05

La Paz, (ABI).- Bolivia se convirtió en el mayor exportador de almendras en el mundo y sus exportaciones suben de la mano de los productos no tradicionales, informó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.



"Nos hemos convertido en el primer exportador mundial de almendras, somos el país que más almendra exporta al mundo y estamos exportando otros productos alimenticios", dijo en entrevista con medios estatales.



Según Blanco, en los últimos 13 años, Bolivia incrementó la venta externa de quinua, sésamo y chía, entre otros productos alimenticios, lo que permitió diversificar las exportaciones, que antes estaban concentradas casi solo en productos tradicionales, como hidrocarburos y minerales.



En 2018, las exportaciones de productos no tradicionales registraron en valor 1.828 millones de dólares, triplicando lo que se registraba en 2005, un año antes del primer gobierno del presidente Evo Morales, indicó Blanco.



También destacó el incremento de otros productos no tradicionales, como la carne, madera, prendas de pelos fijos (de llama o alpaca) o aceites esenciales de limón, que mostraron un buen comportamiento en los últimos años.



Indicó que se trabaja en la apertura de nuevos mercados para los productos no tradicionales y, hasta la fecha, ese desafío está bien encaminado.