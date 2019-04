Alpacoma: Achocalla devuelve documentos a Revilla y pide que subsane observaciones







05/04/2019 - 13:39:24

La Paz, (ABI).- El subalcalde de Achocalla, Enrique Mancilla, informó el viernes que se devolvió la documentación que presentó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, sobre el relleno sanitario de Alpacoma, y se le pidió subsanar las observaciones realizadas.



La documentación fue requerida por las autoridades de Achocalla como condición para otorgar un plazo de dos meses más para el uso del relleno.



"Cuando ha llegado la documentación nuestro alcalde Dámaso Ninaja ha hecho un análisis y ha encontrado observaciones que han hecho los técnicos de nuestro municipio y le han devuelto para que subsane", dijo a los periodistas.



Mancilla explicó que una de las observaciones, por ejemplo, se refiere al plan de cierre del relleno sanitario, cuya documentación no basta, porque requiere la aprobación de la gobernación que es la que otorga las licencias de funcionamiento y tiene que dar su visto bueno para el cierre.



"Una vez presentado el plan de cierre hay un procedimiento y no es de la noche a la mañana cerrarlo, existen plazos", acotó.



El Subalcalde manifestó que el plazo para presentar la documentación fenece el 7 de abril; sin embrago, se permitirá por unos días más el ingreso de residuos sólidos que genera La Paz, para evitar un problema medioambiental.



Indicó que esta tarde autoridades de Achocalla se reunirán con miembros de la Gobernación de La Paz, además de una comisión de los vecinos, comunarios y organizaciones de ese municipio, para definir si se otorga o no un mayor plazo para que la comuna paceña complete la documentación del plan de cierre.