Empresarios califican de imprudente propuesta salarial de la COB







05/04/2019 - 12:22:41

Los Tiempos.- El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa, calificó de imprudente la propuesta salarial de la Central Obrera Boliviana (COB) porque, según dijo, no guarda relación con ningún indicador de la economía del país.



"Haciendo un análisis vinculado a la economía, un 12% es una cifra que no tiene relación con nada, esto impacta negativamente (a las unidades productivas), es algo que no puede ser (...), qué imprudencia, me parece que es una decisión imprudente", apuntó a RTP.



El jueves, un ampliado nacional de la COB determinó pedir al Gobierno un incremento salarial del 10% al mínimo nacional y 12% para el haber básico. Este pedido supera el sugerido por los empresarios de 2% al haber básico y 0% al salario mínimo nacional.



Hinojosa indicó que la propuesta de los empresarios tiene relación con la inflación acumulada de la gestión 2018 que fue del 1,51%, y la propuesta de los privados es superior a este indicador.



"Esto tiene relación directa con la reposición de la capacidad adquisitiva, es superior a la tasa de inflación de la pasada gestión, es un monto que tiene vínculo con un indicador económico real", remarcó.



El presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados de Oruro, German Rioja, calificó de irresponsable el pedido de la COB, y señaló que ese porcentaje provocará afectaciones a la inversión privada y a la creación de fuentes de trabajo.



Asimismo, el presidente de la cámara de comercio de ese departamento, Fernando Dehne, consideró que la propuesta salarial responde a una posición política, demagógica e ignorante que engaña a sus bases.



"La determinación atenta contra la estabilidad de los trabajadores", apuntó.