Oliva descarta de manera rotunda la exploración petrolera en Tariquía: No se va dar





05/04/2019 - 12:14:46

El Día.- El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, en una visita realizada a la ciudad de La Paz descartó de manera rotunda que las petroleras que tienen contratos para explorar y explotar hidrocarburos en la Reserva de flora y fauna de Tariquía puedan lograr su objetivo, considerando la oposición férrea, no sólo de las comunidades que conforman la reserva, sino de la oposición generalizada de la población tarijeña.



“A Tarija se la concibe no como un departamento, sino como un campamento, daría la impresión que cuando se habla de Tarija solo se habla de exploración petrolera –dijo el Gobernador- y hoy estamos hablando de ese tema porque se quiere tocar el corazón del departamento, y se lo quiere hacer torpemente, de mala manera”.



El Gobernador recordó lo dicho por el Ministro de Hidrocarburos, quien aseguró en pasadas oportunidades que sólo habrá una afectación del 0.014% del total del área de la reserva tarijeña, sin embargo, según develó Oliva el daño a la reserva se estima en un 50% de su área total.



En esa línea, Oliva también recordó como el Gobierno Nacional prometió que con la Ley de Incentivos Petroleros, Tarija recibiría por cada dólar invertido, 4 dólares de retorno, aspecto que no se cumplió y lejos de ello Tarija sólo ha recuperado la cuarta parte de lo que ha invertido.



“Han pasado 4 años y lo que hemos hecho es recibir la cuarta parte de lo que teníamos, -mencionó Oliva- en vez de crecer por cuatro hemos disminuido en cuatro”.



Oliva lamentó la forma en la que el Gobierno ha intentado validar el ingreso de YPFB y Petrobras a la Reserva de flora y fauna de Tariquía utilizando de manera “mañosa” el procedimiento de consulta previa, tratando de dividir a las comunidades y utilizando sólo a los militantes de la línea política del Gobierno para obtener resultados favorables, y llevar con engaños a los comunarios a aceptar decisiones que no comparten.



“La población del departamento no acepta la exploración petrolera en Tariquía, no se va dar, a menos que se trate de imponer eso por la fuerza, -dijo el Gobernador- y aún intentando hacerlo por la fuerza no va prosperar la exploración petrolera”.



En ese sentido, al primera autoridad del departamento llamó a l Gobierno Nacional a actuar con trasparencia en el tema de Tariquía y no como en el caso de la Ley de Incentivos Petroleros “que con engaños se pretendió imponer ante la población decisiones, no intentemos hacer eso con Tariquía porque eso no suma, solo le resta al Gobierno a avanzar en temas que son estratégicos”.



“Nosotros como departamento necesitamos un Gobierno que sea amigo de Tarija, que acompañe los esfuerzos que estamos haciendo, -argumentó la autoridad- pero además que ponga los ojos en un departamento que le ha dado mucho al país. Tarija no tiene los mismos ingresos del pasado, no vive la época de la bonanza y necesita un Gobierno que nos colabore”.



La alarma sobre la exploración hidrocarburífera en áreas protegidas sonó en mayo de 2015, cuando el presidente boliviano, Evo Morales, promulgó el Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en estas áreas. Ese decreto establece, en su primer artículo, que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se da en el marco de su “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.



El presidente Evo Morales promulga el 7 de abril de 2018 en Bermejo y a modo de regalo por las efemérides departamentales, la Ley que entrega las áreas en cuestión a Petrobras.



A fines del pasado año, se entregó las licencias ambientales respectivas a las petroleras que ingresarán a la reserva y a la fecha según lo dicho por el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, se han cumplido todos los pasos establecidos en la Ley para el ingreso a reservas y áreas protegidas, sin embargo, a la fecha el Ministro no ha mostrado el documento que respalde la consulta previa, que los comunarios dicen que nunca se realizó, y sólo se trató de una reunión con un grupo de comunarios que no representan a la mayoría de los afectados por la actividad petrolera, indica el comunicado de la Gobernación de Tarija.