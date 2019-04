Del Granado denuncia conspiración contra Revilla







05/04/2019 - 12:10:47

Erbol.- Juan Del Granado se pronunció este jueves en defensa del alcalde Luis Revilla, respecto a la polémica por el proyecto World Trade Center (WTC). Aseveró que existe una clara conspiración contra el burgomaestre, de parte de antiguos y actuales militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).



Del Granado hizo pública su posición mediante su cuenta de Facebook, después de que la concejala de Sol.bo, Cecilia Chacón lo mencionó en una de sus denuncias por presuntas irregularidades con el proyecto WTC.



“No puedo guardar silencio sobre la utilización de datos y actos de mi gestión, para montar y desplegar lo que aparece como una clara conspiración en contra de la gestión de Luis Revilla, tratando de sembrar dudas sobre una gestión municipal que, desde el año 2000, recuperó la confianza ciudadana y posibilitó el progreso de la ciudad”, escribió Del Granado.



Chacón cuestionó el martes la legalidad de la propiedad de Edwin Saavedra, el promotor del WTC, que es de 47 mil metros cuadrados en la Curva de Holguín. Su argumento fue que en la gestión de Juan Del Granado como Alcalde se observó la propiedad del empresario y se detectó irregularidades.



Del Granado explicó al respecto que al llegar a la Alcaldía encontró “propietarizada” en favor de Edwin Saavedra en una extensión total de 84 mil metros, “como consecuencia de Resoluciones y Ordenanzas Municipales anteriores, claramente ilegales e irregulares”.



Señaló que entonces se anuló la “propietarización” de los 84 mil metros y conformó, en mayo de 2000, una Comisión Técnica que, después de siete meses, concluyó un estudio en base al cual se firmó un “Acuerdo Conciliatorio” con Saavedra.



En esa conciliación, se acordó que Saavedra no era propietario de los 84 mil metros, sino de 47 mil, acreditados documentalmente. El resto, más de 36 mil metros, era de propiedad municipal.



Asimismo, en esa conciliación se convino que Saavedra cedería 11 mil metros al Municipio, por concepto de “cesión por urbanización”, pero esa parte del acuerdo no entro en vigencia porque no se aprobó en el Concejo Municipal.



Del Granado recalcó que Saavedra mantuvo su derecho propietario sobre los 47 mil metros, acreditados documentalmente, junto el municipio se quedó con 36 mil metros.



Señaló que sobre esa conciliación, es que el alcalde Revilla firmó el Convenio para el WTC en agosto de 2017, que reconoce los 47 mil metros acreditados por Saavedra.



Del Granado, que fue Alcalde entre 2000 y 2010, rechazó que se usen datos de su gestión para “conspirar”.



Agregó que esa “conspiración está alentada por antiguos y actuales militantes del MAS, partido caracterizado no sólo por la corrupción, sino por su afán antidemocrático y desestabilizador de gobiernos subnacionales que no le son afines”.



La denunciante en este caso es la concejal de Sol.bo Cecilia Chacón, que antes fue Ministra de Defensa de Evo Morales, y renunció después de la intervención policial a marchistas del Tipnis en 2011.