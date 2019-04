Intensa lluvia en Santa Cruz provoca inundaciones







05/04/2019 - 11:42:19

Santa Cruz, (ABI).- Una fuerte tormenta eléctrica que cae sobre la ciudad de Santa Cruz desde la madrugada del viernes inundó calles y avenidas, e hizo que escasee el transporte público, según verificó la ABI.



El responsable de la Dirección de Emergencia Municipal (DEM), Roxney Borda, dijo que se dispusieron cuadrillas para atender cualquier emergencia que se presente en el transcurso del día, toda vez que se prevé que la lluvia persista hasta después del mediodía.



"Estamos preparados para cualquier situación que se presente y a cualquier llamada de auxilio que recibamos por esta tormenta (acudiermos)", dijo a los periodistas.



Miguel Condori, dirigente vecinal de la zona Virgen de Luján, dijo a la ABI que el transporte público dejó de circular desde la mañana lo que dificultó el traslado de muchas personas a sus fuentes laborales o unidades educativas.



"Los micros dejaron de circular porque en la avenida por la lluvia se producen grandes baches que con la inundación no se pueden ver y provocan daños a los vehículos, es lamentable que nuestras autoridades no trabajen para prever este tipo de situaciones", señaló.



En la Villa Primero de Mayo se reportó que un rayo cayó sobre una vivienda lo que ocasionó daños en los equipos eléctricos y el corte del suministro de la energía eléctrica; sin embargo, no ocurrieron daños personales. Mientras que en otras zonas gandes árboles cayeron debido a la humedad.



Meteorología de Aasana informó que la precipitación alcanzó los 29,5 milímetros que equivale a más de 29 litros por metro cuadrado.