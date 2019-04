Juan Guaidó llama a los jóvenes a participar de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro







05/04/2019 - 11:35:41

Infobae.- El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, llamó este jueves a los jóvenes a protestar el sábado en todas las ciudades del país y les instó a no acostumbrarse a vivir sin servicios básicos.



"El 6 vayamos a las calles y ni por un segundo nos acostumbremos a vivir de esta manera", dijo el líder opositor durante un acto con dirigentes estudiantiles en la sede del Legislativo.



Pidió también manifestarse contra los apagones que desde el pasado 7 de marzo han afectado servicios que dependen del fluido eléctrico como la telefonía, el acceso a Internet y el bombeo de agua potable en casi todo el país.



"Que ni por un segundo nos acostumbremos (…) a que la norma sea que no haya agua", remarcó.



El jefe parlamentario señaló que la actividad del sábado será "el inicio de la Operación Libertad", una fórmula de presión con la que espera lograr definitivamente el "cese de la usurpación" que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia.



"Vamos a entregar la tarea bien hecha Venezuela, vamos a entregar la misión completa", dijo Guaidó que en enero pasado invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado y trazó una ruta que incluye sacar a Maduro del poder, instaurar un gobierno de transición y llamar a "elecciones libres".



El líder opositor cuestionó también el plan de 30 días de racionamiento eléctrico puesto en marcha por el Ejecutivo desde el domingo pasado pues, subrayó, no han dado a conocer los horarios y las zonas en las que se aplicarán estos cortes de luz.



"Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso (…) no tienen ningún tipo de capacidad ni siquiera para racionar la energía eléctrica (…) han sacrificado estados completos (que han dejado sin luz) por el miedo que le tienen a Caracas", sostuvo.



Maduro ha responsabilizado a Estados Unidos y a la oposición venezolana del "sabotaje" a la red eléctrica del país afirmando, que había habido ataques "electromagnéticos" e incluso un incendio en la principal central eléctrica del país por disparos "con fusil de larga distancia".



La oposición venezolana culpa al Ejecutivo de los fallos en el sistema, asegurando que la ineptitud y la mala gestión de los millonarios recursos destinados al sector eléctrico fueron las causas reales del corte.