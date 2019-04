Estaban preparados para la guerra: Jefe del operativo que frustró un doble asalto y dejó 11 ladrones muertos en Brasil







05/04/2019 - 11:18:42

Infobae.- El coronel de la policía militar Mario Alves da Silva narró cómo fue el operativo que terminó con once delincuentes muertos en Brasil. "El resultado que ellos querían era un confrontación", señaló.



"Los delincuentes no querían entregarse. Estaban preparados para la guerra: tenían 10 fusiles, cuatro pistolas -dos calibre 12- y muchos explosivos", detalló el oficial en una breve declaración a la prensa.



Las once víctimas eran sospechosas de robo y fallecieron durante un tiroteo con los agentes, que no resultaron heridos, confirmó la Policía Militar. Solo uno de los delincuentes fue detenido. El hecho ocurrió en momentos en que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió ser más duros con el crimen.



Un total de 25 ladrones fuertemente armados con fusiles y pistolas participaron en el intento de asalto a las sucursales del Banco do Brasil y el Santander Brasil, situadas a pocos metros de una misma calle en Guararema, una turística localidad de unos 30.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros de San Pablo.



Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, aplaudió el "trabajo" de los agentes de la ROTA, el batallón de operaciones especiales de la Policía Militarizada de San Pablo y que frustró el intento de asalto a dos sucursales bancarias.



"Felicidades a los policías de la ROTA (PM-SP) por la rápida y eficiente acción contra 25 bandidos fuertemente armados y equipados que intentaron asaltar dos bancos en la ciudad de Guararema y todavía hicieron rehén a una familia. 11 bandidos murieron y ningún inocente resultó herido. Buen trabajo!", afirmó el mandatario a través de Twitter.



En el discurso pronunciado durante su investidura, Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, se comprometió a combatir el crimen y honrar a "aquellos que sacrifican sus vidas en nombre de la seguridad".



Una de las principales medidas para luchar contra la delincuencia ha sido la de liberar el comercio de armas e inhibir la acción de los delincuentes, una propuesta que complementa con otra que apunta a dotar de protección jurídica a los policías que maten a un delincuente en "ejercicio de su deber".



Según ha dicho Bolsonaro en anteriores ocasiones, la Policía debe "resolver" el problema del crimen y si "mata a 10, 15 o 20 (delincuentes), con 10 o 30 tiros en cada uno, un agente debe ser condecorado, no procesado".