Ozzy Osbourne pospone todos sus conciertos de este año tras fuerte caída







05/04/2019 - 10:59:44

Perú21.- El vocalista de "Black Sabbath", Ozzy Osbourne (70), permanecerá bajo supervisión de un médico mientras se “recupera de una lesión pasada, mientras se enfrenta a una neumonía”.

powered by Rubicon Project



La enfermedad de Ozzy Osbourne ha obligado a que el cantante posponga su gira “No More Tours 2”, señalando que se realizarán los conciertos el próximo año.



"Ozzy se cayó en su casa de Los Ángeles, agravando las lesiones de años (de su accidente de ATV en el 2003) que requirieron cirugía... Los shows se reprogramarán a partir de febrero de 2020", se lee en el anuncio que realizó el equipo de Ozzy Osbourne en redes sociales.



Asimismo, el artista en la publicación expresó estar frustrado por no poder realizar la gira, pero a la vez agradecido por la comprensión y cariño de sus fans.





Como se recuerda, el legendario rockero ha sufrido una serie de problemas de salud en los últimos meses. En octubre de 2018 se sometió a una cirugía en la mano para tratar una infección, en febrero de 2019 fue hospitalizado por complicaciones de gripe y ahora ha pospuesto su gira debido a su estado de salud.