After: saga de novelas llega al cine y estos son sus personajes





05/04/2019 - 10:57:25

Perú21.- Solo faltan algunos días para el estreno de la película "After" en la cartelera peruana. La cinta está basada en la serie de libros publicados por la norteamericana Anna Todd.



"After" cuenta como la vida de Tessa Young se pone de cabeza cuando conoce a Hardin Scott, quien la hace cuestionar todo sobre ella y lo que quiere en su vida.



Tessa Young (Josephine Langford): es una estudiante de primer año en su nueva universidad que está lista para todo lo que la vida universitaria le va a dar.



Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin): un chico malo que termina enamorándose de Tessa. La actitud dura del personaje hará que Tessa ponga sus ojos en él.



Landon Gibson (Shane Paul McGhie): la amiga y confidente más cercana de Tessa. Ella le cuenta todo lo que pasa en su vida.



Steph Jones (Khadijha Red Thunder): la nueva compañera de cuarto de Tessa que la lleva al mundo de la fiesta y le presenta a Hardin.



Zed Evans (Samuel Larson): el enemigo de Hardin que también se interesa en Tessa. Está basado en Zayn Malik de One Direction.



"After" se estrenará en Perú este 11 de abril en todos los cines del Perú.