Torneo Apertura: La lucha por la corona es de tres







05/04/2019 - 07:47:32

El Diario.- Las tres próximas fechas del torneo Apertura pueden cambiar el rumbo del torneo Apertura para los equipos de Nacional Potosí, Bolívar y Blooming, que no pueden equivocarse si pretenden confirmar su candidatura a la corona del primer campeonato de 2019.



El trío de postulantes al cetro, no sólo deben ganar de locales, están obligados a sumar de visitantes, más los de la Banda Roja en su intento de mantenerse en la punta, porque tienen dos salidas de mucho riesgo ante Blooming y Always Ready, en Santa Cruz y El Alto respectivamente y otro de local frente a Bolívar.



Para Bolívar y los celestes cruceños el panorama se pinta algo más halagüeño, porque jugarán dos partidos en casa, por lo cual deberían sumar seis puntos y salir por otro tres más, para pugnar por el primer peldaño en la tabla de posiciones del torneo. El “Rancho Guitarra” marcha en la punta con 34 puntos, escoltado por la Academia paceña con 32 y los celestes cruceños con 31, pero en las próximas fechas deben enfrentarse entre sí, hecho que puede restar a uno de ellos una buena chance de pelear por el título; además de estar acechados por The Strongest y Wilstermann, equipos que tampoco pueden fallar ante la posibilidad de meterse en la pelea por el campeonato.



En lo referente a la localía, el “Rancho Guitarra” tiene puntaje perfecto (24 puntos) en ocho compromisos, lo cual hace presumir que le puede vencer a la Academia paceña, que tiene el cartel de mejor visitante en cuanto a resultados, porque ganó en tres ocasiones, empató en otras cuatro y perdió en una, sumando 13 enteros. Nacional Potosí, además, es el segundo plantel de excelente desempeño como visitante, con 10 puntos, luego de dos triunfos, cuatro empates y una caída, por lo cual el lance frente a Blooming, en la fecha 16, será ante el cuadro de mejor segundo rendimiento de local, porque no ha perdido en siete presentaciones, alcanzando 21 puntos.



En el caso de Bolívar, sus dos partidos de local ante San José y el celeste cruceño no están fuera de su alcance, sobre todo el del fin de semana, porque el actual campeón nacional no está en su buen momento.



Tampoco tendría que dejar escapar las unidades ante Blooming, que de visitante alcanzó 10 puntos, en ocho partidos, tres victorias, un empate y cuadro caídas, aunque sus triunfos y la igualdad fueron ante cuadros de Santa Cruz. En sus salidas a Oruro, El Alto y Potosí no cosechó ningún punto.



LÓGICA DEL LOCAL



De darse los resultados lógicos, Blooming y Bolívar tendrían que vencer en la fecha 16, lo cual dejaría al cuadro de Tembladerani como líder con 35 unidades.



Manteniendo la lógica de victorias del local, en la fecha 17 los ganadores deberían ser Nacional Potosí y Blooming, lo cual haría cambiar nuevamente las posiciones porque el plantel de la Villa Imperial y los Pascaneros volverían a quedar emparejados en el puesto de privilegio con 37 enteros.



Finalmente, en el capítulo 18, y siguiendo con la premisa de triunfos del dueño de casa, Bolívar tendría que ganarle a Blooming y Always Ready a Nacional Potosí, por lo cual la Academia paceña saltaría al primer puesto con 38.