Ofrecen $us 40 millones por los derechos de Tv del fútbol





05/04/2019 - 07:45:57

Página Siete.- Los presidentes de Guabirá y Sport Boys, Rafael Paz y Carlos Romero, repectivamente, informaron ayer en Santa Cruz sobre una propuesta económica por parte de la empresa estadounidense Sport Group Inc., la que pretende comprar los derechos de transmisión de los partidos de la División Profesional. Según los directivos la oferta es por 40 millones de dólares y se extendería por cuatro años.



En una rueda de prensa dieron a conocer detalles de la carta que la compañía envío a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). De lograrse un acuerdo éste iniciará en 2021 hasta 2024.



Romero detalló que en el paquete se pretende la transmisión de 338 compromisos del certamen, pero en el inicio de las negociaciones no aparece el club Bolívar que en este último tiempo buscó sus acuerdos de forma individual.



Apuntó que si hay acuerdo, a la firma de contrato los estadounidenses pagarían tres millones de dólares, luego se abonarían cuatro cuotas, una de nueve millones, otra de 9,5, la siguiente sería de 10,5 y la última de 11.



“Es una oferta sustantivamente significativa, más que las últimas conocidas en el fútbol boliviano. Es una posibilidad tangible”, sostuvo Romero.



“Si hay una mejor oferta será bienvenida, pero ésta supera las anteriores”, remarcó.



Añadió que en caso de que la Academia entre en el paquete el monto de la negociación podría incrementarse considerablemente, llegar a los 48 millones.



Según la nota, la empresa pretende adquirir todas las plataformas audiovisuales de transmisión de los juegos, “incluidos los derechos para vender comerciales”, la publicidad estática y el nombre del certamen.



También exigen la exclusividad para la transmisión de los encuentros, es decir que la FBF “no otorgará a terceros ningún derecho audiovisual de cualquier partido en vivo o diferido, en su totalidad o en forma de highlights”.



Romero también hizo hincapié en que esta oferta televisiva cuadruplica lo que perciben hasta el momento los clubes.



“Los equipos chicos recibimos 218 mil dólares por año y los grandes 270 mil. Con esta oferta se pasa los 800 mil dólares por club. En esta instancia de negociación se habla de 40 millones de dólares, pero se puede llegar a más”, insistió Rafael Paz.



El titular de los azucareros destacó que se trata de una empresa responsable y que incluso “pueden dar boletas bancarias (como garantía), es una empresa muy grande”.



Contó que el presidente de la FBF, César Salinas, ya se habría reunido con los representantes de la empresa en los Estados Unidos.



Sport Tv Rights es la compañía que tiene los derechos del fútbol boliviano. Su contrato concluye en el año 2020.