Apareció la fiera, el tigre goleó a R. Pari







05/04/2019 - 07:39:49

El Día.- Un The Strongest práctico y contundente apabulló a Royal Pari por 5-2, en partido que completó la 15ta fecha del campeonato Apertura 2019 de la División Profesional.



El cuadro rojo cruceño, solo le hizo frente en el primer tiempo ya que en el segundo tiempo dio muchas licencias que las aprovechó muy bien el equipo atigrado.



El partido. Amenazante y con muchas ganas de buscar el triunfo salió el equipo atigrado llevándose por delante a los "inmobiliarios".



Antes de los cinco minutos ya había un par de acercamientos muy peligrosos ante un rival que salió adormilado en su juego.



Pero a los 7 minutos tuvo su premio, Virreira que en su intento de rechazar cayó y en el suelo tocó el balón con la mano, falta muy cerca de la línea frontal del área grande. Le pega Castro y entre un multitud de defensores y atacantes, Rolando Blackburn mete un cabezazo violento para anotar el 1-0.



El 2-0 estuvo muy cerca en otro par de situaciones que la defensa y Araúz capearon con solvencia.



Pero el "tigre" se fue quedando y lo pagó muy caro ya que en la primera llegada importante Royal Pari logró el empate. Pelota en profundidad para Figueroa que se fue veloz y cerca del área, sacó un violento remate cruzado y alto que dejó parado a Daniel Vaca, golazo y empate.



Los atigrados no fueron los mismos, porque Royal Pari se paró mejor, cerró los espacios y comenzó a poner en práctica pelotazos en profundidad. A los 30 Milano repitió la misma jugada de Figueroa pero su remate final cruzó el arco de Vaca y, dos minutos después quien lo tuvo fue Ribeiro que quedó ante Daniel que atajó.



Los locales ya no tuvieron la lucidez de los primeros minutos y eso se resumió en una jugada de Henry Vaca que hizo la personal y perdió.



Con el 1-1 se fue el primer tiempo.



Llega la goleada. A los 56" Marvin Bejarano pesca un rebote del área anotando el 2-1 y a partir de ahí comenzó el derrumbe de Pari porque a los 58" y 68" Blackburn sentenció el partido, aunque Zoch acortó distancias a los 87" Cure hizo el quinto, pero el partido estaba definido.