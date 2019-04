Wilster alista variantes para enfrentar el clásico valluno







05/04/2019 - 07:37:31

Opinión.- El director técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, prevé realizar cambios en su equipo titular para encarar el clásico cochabambino, programado para mañana (17:30), en el estadio Félix Capriles.



Los aviadores llegarán al cotejo desgastados físicamente luego de varias horas de viaje (Bolivia-Colombia-Bolivia) tras el compromiso ante el Deportes Tolima (2-2), en la ciudad de Ibagué, en el marco de la Copa Libertadores de América.



El entrenador no podrá contar con el volante argentino Cristian Chávez, quien fue expulsado en el match ante Bolívar.



Además, el capitán Edward Zenteno aún se encuentra en etapa de recuperación y su presencia en el compromiso de mañana no esta garantizada.



Fuentes cercanas a la dirigencia del club aviador informaron que para encarar el clásico qhochala, el estratega apelará a los futbolistas que no están jugando con frecuencia en el torneo Apertura.



El propósito es que los denominados “titulares” se recuperen físicamente para enfrentar al Boca Juniors argentino, programado para el miércoles 10 de abril (20:30) en el estadio la Bombonera de Buenos Aires, en el marco de la Copa Libertadores.



Luego del empate conquistado el miércoles ante Deportes Tolima colombiano en Ibagué, los Rojos mantiene sus posibilidades de luchar por un boleto a los octavos de final del torneo continental o la Copa Sudamericana.



La delegación aviadora llegará hoy (14:00) a Cochabamba y posteriormente se dirigirán al complejo deportivo de la laguna Alalay para retornar a las prácticas.



Para encarar el clásico cuatro jugadores están en capilla: Arnaldo Giménez, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte y Víctor Hugo Melgar.