Hay casi mil departamentos sin uso por alto costo y falta de papeles: Cochabamba







05/04/2019 - 07:32:05

Los Tiempos.- Los casi mil departamentos que construyó la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en Sacaba, Tolata y la ciudad están vacíos debido a que los potenciales adjudicatarios se desaniman por el alto costo, la falta de documentos y la distancia, según un recorrido realizado ayer y el informe del asambleísta Freddy Gonzales.



Los 14 bloques de departamentos que se construyeron en la Villa Suramericana, en La Tamborada, están cerrados y con maleza.



El alto costo de los departamentos de más de 50 mil dólares, la falta de documentos como la propiedad horizontal y la distancia de más de ocho kilómetros del centro de la ciudad hacen que más de 600 departamentos estén deshabitados.



El abandono en que se halla este lugar contrasta con las filas que se registraron durante los primeros días del plan.



La situación es la misma en los condominios Pirwa, en el municipio de Tolata, donde hay 96 departamentos vacíos, porque recién se iniciaron los trámites de regularización. Lo mismo pasa con los 160 de las torres Bartolina, en Sacaba.



En total, son 928 departamentos que no se utilizan desde hace tres años. Cada departamento en la Villa Suramericana —de 89,79 metros cuadrados con suite, dos dormitorios, baño, cocina, sala y lavandería— cuesta 51.500 dólares; en caso de requerir garaje y baulera, el precio se incrementa, según folletos de AEVivienda (Ver infografía).



En un inicio, cuando se lanzó el programa “Vivienda ya”, el exministro de Obras Públicas Milton Claros indicó que serían para personas de escasos recursos. Sin embargo, como el banco pedía como requisito para un crédito social un ingreso de 7 mil bolivianos al mes, se empezó a manejar el concepto de comunidades urbanas, destinado a atender las necesidades de un techo propio de la nueva clase media.



Si bien hay interesados, pues algunas personas visitan los departamentos, muchos desisten por la exigencia de 7 mil bolivianos de ingreso. En otros casos, las familias observan que los condominios están lejos de su trabajo, el mal estado de las vías de acceso y la falta de transporte público. En el caso de la Villa Suramericana, se hacen las conexiones de servicios básicos.



Bartolina



Los dos edificios del proyecto Bartolina I y II tienen mantenimiento externo, pero no se pudo verificar el estado interior de los departamentos. Ambos están próximos a la avenida Chapare, en el kilómetro 7 a Sacaba, pero el ingreso es por una vía empedrada.



A esto se suma que recién en diciembre se completaron los trámites de matrícula individual de los departamentos, además de la inscripción en Derechos Reales, informó AEVivienda en el documento AEV/DIR.CBA_INF/Nro.1291/2019.



Denuncia



La situación legal es más complicada en la Villa. Está en curso la aprobación del anteproyecto del fraccionamiento de la urbanización. Luego se tramitarán los planos, pese a que la edificación se entregó en 2018.



El senador demócrata Óscar Ortiz denunció que no se pueden poner a la venta departamentos sobre los que la AEVivienda no tiene derecho propietario completo. Solicitó el inicio de un proceso por la presunta comisión de tres delitos: malversación, conducta antieconómica e incumplimiento, pero fue rechazado.