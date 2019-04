Opositores insisten en la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral







05/04/2019 - 07:30:09

El Deber.- La nueva renuncia en el Tribunal Supremo Electoral hace resurgir las sospechas sobre la independencia y transparencia en el Órgano Electoral, por lo que los líderes opositores plantean la renuncia de los actuales vocales y la selección de otras autoridades.



El ex vicepresidente y actual candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que la desconfianza se ahonda cada vez más porque hasta el cronograma electoral está siendo alterado en el curso del proceso. “Acomodan las cosas, según el capricho del oficialismo; es un carnaval electoral donde el tribunal no tiene el mínimo de autonomía y sigue las órdenes del Ejecutivo”.



Frente a esto, Cárdenas propone poner en marcha el acuerdo que firmó la mayoría de las fuerzas opositoras, a convocatoria del Comité pro Santa Cruz el 17 de enero, donde pidieron la renuncia de los vocales y trabajar para designar nuevo cuerpo en este organismo”, enfatizó.



Por su lado, el candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, recalca que la situación en el Órgano Electoral es cada vez peor. “Se ha destruido la institucionalidad con la destitución de personal en áreas clave, como es la de informática y la de organización de las elecciones”. Según Ortiz, se está prescindiendo del personal que tenía conocimiento técnico y la experiencia en los procesos, y todo eso puede significar la toma política del tribunal por el MAS”.



Ortiz también cree que todos los vocales deben renunciar y hacer un nuevo proceso de selección más transparente, que es posible con un acuerdo político.



La candidata presidencial por Pan-Bol, Ruth Yolanda Nina, señala que las renuncias en el TSE se dan precisamente porque hay mucha presión del Gobierno, y porque hay funcionarios que realmente tienen afinidad con el MAS y hacen lo que les piden. “Planteamos una reestructuración total del tribunal”, remarcó.



Buscar unidad opositora



El candidato presidencial por el MNR, Virginio Lema, dijo que todo lo que pasa en el TSE anticipa que en “Bolivia habrá fraude, y el fraude está en marcha” si es que no se hace algo en serio entre todos los candidatos. Plantea que exista una unidad verdadera con un solo candidato o “que renunciamos todos, y dejemos solo a Evo”, remarcó.



En el MAS



El diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Édgar Montaño, señaló que los opositores buscan desprestigiar al Órgano Electoral que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es un órgano independiente y, como tal, ellos deciden quién se queda y quién se va, pero también el funcionario tiene el derecho a irse, si es que lo ve conveniente. “Pedimos que no se metan, que los dejen funcionar de la manera más correcta al TSE”, apuntó.