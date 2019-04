Borda asegura que la Magistratura incumple funciones y no frena los males en la Justicia





05/04/2019 - 07:27:07

La Razón.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró que el Consejo de la Magistratura no está cumpliendo con su deber constitucional de fiscalizar la labor de los operadores de justicia para evitar hechos de corrupción y retardación.



“Señores miembros del Consejo de la Magistratura, su responsabilidad es disciplinar a los jueces, evitar que haya corrupción, retardación de justicia y no están cumpliendo”, afirmó tras destaparse hechos de corrupción en las regiones de Derechos Reales de Sucre y Santa Cruz.



El presidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, anunció la noche del miércoles que la siguiente semana empezarán auditorías jurídico-técnicas en todas las oficinas de Derechos Reales, luego que desde el Gobierno se exigiera medidas para frenar la corrupción.



La fiscalización se focalizará en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden. Desde el Gobierno lanzaron cuestionamientos a la reacción tardía ante las denuncias de corrupción.



“Ellos (Magistratura) inmediatamente deberían instalar mecanismos preventivos, asumir procesos disciplinarios y remitir si existe indicios de responsabilidad penal al Ministerio Público, no están haciendo esa tarea, estamos observando mucha negligencia, incumplimiento de deberes”, cuestionó Borda.



En Sucre, el exregistrador Jhamil S. fue detenido preventivamente en el penal de San Roque, acusado de alterar anotaciones preventivas de bienes inmuebles para lograr beneficios. Mientras que en Santa Cruz, seis funcionarios de la entidad fueron acusados ante el Ministerio Público por la desaparición de trámites, 357 documentos supuestamente sobrepuestos y folios paralelos, entre otras irregularidades.