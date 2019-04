Costas sobre el SUS: Me importa un bledo cualquier amenaza





05/04/2019 - 07:22:36

Correo del Sur.- El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo estar dispuesto a ir a la cárcel antes que firmar el convenio con el Gobierno central para implementar el Sistema Único de Salud (SUS), tras una serie de observaciones planteadas.



"A mí me importa un bledo cualquier amenaza o amedrentamiento. Y si me quieren tumbar que lo hagan, me voy tranquilo, a mi casa o a la cárcel, si quieren meterme a la cárcel", manifestó Costas al rechazar nuevamente la firma del convenio intergubernativo por el cual se instaló una vigilia en puertas de la Gobernación cruceña.



"El propio Presidente ha reconocido que no han hecho nada en 13 años, ahora resulta que de la noche a la mañana van a hacer un Seguro Universal de Salud y han dicho que por esta única vez van a haber $us 230 millones, ¿será solamente por estos seis meses electorales?", sostuvo Costas.



Precisó que la Gobernación invierte 30% de su presupuesto en salud y paga más de 1.800 ítems en provincias y hospitales de tercer nivel, "sin recibir un solo peso del Gobierno que debe asumir esa competencia de acuerdo a ley".



La Gobernación plantea que el Estado cubra el pago de ítems para hacer viable este seguro en Santa Cruz, algo que fue descartado por la ministra de Salud, Gabriela Montaño, quien calificó la propuesta como "demagógica" y además negó que haya promovido la acción popular planteada contra Costas para que firme el convenio intergubernativo.



Debido a dicha acción que obliga a la Gobernación a llegar a un acuerdo, ayer Costas envió una segunda carta al presidente Evo Morales pidiendo dejar de lado diferencias y hallar consensos. Su planteamiento consiste en considerar la mejor propuesta para aplicar el SUS, respetar las competencias de los niveles de gobierno y tomar en cuenta la experiencia que tiene cada entidad en el área de salud.



Tarija



El gobernador tarijeño, Adrián Oliva, se reunió ayer con Montaño y le planteó implementar el SUS, pero como complemento al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (SUSAT) que ya se aplica hace 12 años con una inversión de $us 200 millones. Pidió que el Gobierno complemente inversiones y expresó su optimismo de llegar a un acuerdo. Se volverán a encontrar el 16 de abril.



Mientras, sectores afínes al MAS también dieron un ultimátum para que Oliva firme el acuerdo.