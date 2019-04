Descuartiza a su sobrino y lleva sus restos en un carrito







05/04/2019 - 07:18:14

Opinión.- José Ch.M., un hombre de 44 años, confesó ayer que mató a su sobrino de 24 en medio una discusión surgida la madrugada del domingo 31 de marzo, mientras bebían alcohol. Para deshacerse del cadáver, sin despertar sospechas, el martes decidió descuartizarlo con un cuchillo y una sierra. La madrugada del miércoles 3 de abril cargó los restos en un carrito ambulante de venta de artículos de construcción y lo subió a un minibús como si fuera carga.



Sin embargo, el padre de la víctima y otros familiares interceptaron a José cuando se acercaba a un río embovedado, en la avenida Zabaleta, con el carrito ambulante y llamaron a la Policía, quien constató que el sobrino había sido asesinado y yacía desmembrado en el carrito.



Javier León Villca, de 24 años, salió de su casa en Achacachi diciéndole a su familia que iba a visitar a su tío materno, José Ch.M. Desde ese día, sus parientes no lograron hablar con él de nuevo. Javier llegó a la casa de José y juntos consumieron bebidas alcohólicas. La madrugada del domingo discutieron y el tío golpeó al sobrino con una piedra en la cabeza.



Según el detenido, cuando despertó el domingo y vio a Javier muerto se dio cuenta del delito que había cometido y no supo qué hacer. Escondió el cadáver y esperó hasta el martes, cuando decidió descuartizarlo con un cuchillo y una sierra, para luego colocar los restos en bolsas y esperar a la madrugada siguiente para sacarlos de su vivienda en un carrito ambulante de venta de material de construcción que cargó en un minibús, que lo llevó hasta la avenida Zabaleta, en El Alto, cerca de un río embovedado. “Trasladó el cuerpo por más de 20 kilómetros", dijo el coronel Freddy Medinacelli.



El padre de la víctima alertó a patrulleros y la Policía intervino. El aprehendido no tiene antecedentes delictivos. Trabajaba ayudando a su pareja, en la preparación de comida para vender.