Por incumplimiento: YPFB paga la multa a Petrobras







05/04/2019 - 07:08:41

El Día.- La estatal petrolera brasileña Petrobras confirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) canceló la multa por el incumplimiento en el suministro de gas durante nueve meses durante el año 2018. La empresa se negó a precisar la cifra de la sanción, pero se conoce de forma extraoficial que el monto total alcanza a más de $us 133 millones.



No es una información oficial. Fernanda Mello, responsable de Comunicación Interna y Prensa de Petrobras, confirmó al diario Los Tiempos que YPFB canceló el 100% de la multa, aunque aclaró que sus declaraciones no debían ser tomadas como una información oficial de Petrobras.



La responsable además indicó que conoce que YPFB decidió transferir la obligación al consorcio de operadoras encargada de la producción destinada a Brasil, en el cual Petrobras Bolivia (empresa filial) tiene el 35% de participación. Sin embargo, tampoco precisó el monto que le corresponde pagar a la filial o si ya efectuó el pago a YPFB.



San Alberto y San Antonio, ambos en declinación. El 26 de marzo, Petrobras informó que multó a YPFB debido al incumplimiento en la entrega de volúmenes de gas garantizados en el contrato a través del gasoducto Bolivia-Brasil a lo largo de 2018.



Las exportaciones a Brasil salen principalmente de los campos de San Alberto y San Antonio, ambos en declinación. En esos campos fungen como accionistas Petrobras Bolivia con el 35%, Total Bolivia con el 15% y YPFB Andina con el 50%. A la vez, esta última está compuesta en 51% por YPFB y 49% por Repsol.



De allí, se infiere que YPFB tendría que pagar al menos el 25% del total de los $us 133 millones (algo más de 33 millones).



Un documento al que accedió ese diario establece que la cifra exacta de la deuda que YPFB debió pagar a Petrobras es de $us 107.781.609. A ello, hay que sumarle dos multas por perjuicios colaterales ocasionados a Petrobras, una de $us 7.830.829 y la otra de $us 18.085.662, que en total suma $us 133.698.101.