Banco Mundial: Bolivia con deuda pública cercana a 50%

05/04/2019 - 07:07:27

El Diario.- Latinoamericana afectada por bajo precio de materias primas, débil crecimiento de Estados Unidos y China, y ahora debe tomar medidas para no retroceder en sus avances sociales, y Bolivia no está excluida, y por ello el Banco Mundial estima un crecimiento de 4 por ciento y una deuda pública cercana al 50 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en su documento: “¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe?, cuando los sueños enfrentan a la realidad”.



Es por ello que el informe del Banco Mundial señala que las redes de protección social serán claves para luchar contra la pobreza durante los períodos de desaceleración económica en Latina América.



Bolivia, al igual que los países de la región, obtuvo ingresos significativos por el auge del precio de las materias primas a nivel internacional, pero también fue afectada por la caída de los mismos, en los últimos años.



De acuerdo al nuevo informe del Banco Mundial Bolivia crecerá en la presente gestión 4 por ciento, mientras que la deuda pública está cercana al 50 por ciento así como un déficit fiscal que estará en el orden del 7 por ciento.



Calificadora Moodys destaca las fortalezas de la economía boliviana. En su informe sobre perspectivas crediticias para 2019 denominada “Inside LatAm 2019 – Bolivia” dirigida por la Calificadora de Riesgo Moodys Investors Service, destacó el robusto crecimiento de Bolivia, el impacto de la inversión pública, el nivel de las Reservas Internacionales y la reducción de la pobreza extrema, señaló un boletín de prensa del Ministerio de economía y Finanzas Públicas.



El BM también señala que la pobreza extrema en Bolivia está por debajo del cinco por ciento, mientras que la monetaria está por encima del 20 por ciento. El primero utiliza un indicador de 1.90 dólar por día y el segundo de 5,50 dólares por día.



Un comunicado el ente internacional señala que las economías de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentan varios desafíos externos e internos, entre los cuales destaca la necesidad de que los responsables de políticas públicas desarrollen redes de protección social para apoyar a la población más pobre y vulnerable durante los ciclos de desaceleración económica.



Políticas redistributivas, como las transferencias monetarias condicionadas, están actualmente muy extendidas en toda la región y contribuyeron a cerca del 35 % de la disminución de la pobreza durante el auge de las materias primas a principios del siglo, de acuerdo con el último informe semestral de la Oficina del Economista Jefe para ALC del Banco Mundial: “¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad”.



Sin embargo, muchos países de la región carecen de programas sociales como el seguro de desempleo, que actúan como amortiguadores durante los ciclos de aumento de la pobreza, señala el estudio.



“Los programas sociales que ayudan a absorber el impacto de las crisis económicas son comunes en los países desarrollados, pero no están lo suficientemente extendidos en esta parte del mundo”, dijo Carlos Végh, economista Jefe del Banco Mundial para ALC.



“Esta es una agenda social pendiente en la región para asegurar que aquellos que recientemente escaparon de la pobreza no den ningún paso atrás”.



Esto es particularmente relevante ahora que las expectativas iniciales de crecimiento para ALC en 2018 no se cumplieron y que las proyecciones para 2019 se han deteriorado. La región creció 0.7 % en 2018. Las principales razones de este débil crecimiento en 2018 son una contracción de 2.5 % en Argentina, la lenta recuperación de Brasil luego de la recesión de 2015 y 2016, el crecimiento anémico de México debido a la incertidumbre política y el colapso de la economía venezolana.