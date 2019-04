Tren bioceánico: Piden integrar redes oriental y occidental







05/04/2019 - 07:04:16

Página Siete.- Las ferroviarias Oriental y Andina plantean que el Gobierno impulse la integración de ambas redes como un primer paso para consolidar el proyecto tren bioceánico y que tiene como abanderado un consorcio suizo-alemán.



“Ambas ferroviarias no pueden hacer (construir ferrocarril entre Bulo Bulo y Cochabamba), desde su capacidad financiera; es un proyecto que deber ejecutar el Gobierno, pero nosotros podemos apoyar con nuestra experiencia técnica y nuestro conocimiento en las operaciones ferroviarias en ambas redes”, afirmó el gerente general de la Ferroviaria Oriental, Ricardo Fernández.



De acuerdo con el proyecto del Gobierno, el tren bioceánico está concebido para unir el puerto de Santos (Brasil); Puerto Suárez, Santa Cruz, Montero, Bulo Bulo, Hito 4 (Bolivia); y el Puerto de Ilo (Perú).



Fernández explicó que el tren bioceánico no podría existir si primero no se hace la integración de ambas redes. “La interconexión es parte del proyecto del tren bioceánico. El proyecto no podría existir si no se hace la interconexión de las dos redes. El cómo se hace todavía no está definido, pero hay trazos alternativos que ha trabajado el Ministerio de Obras Públicas y otros que hemos trabajado con nuestro equipo interno y que coincide con el del Gobierno”, precisó.



Añadió que si el Gobierno de manera independiente logra la integración de ambas redes, las ganancias se obtendrían antes de hacer realidad el tren bioceánico. Dijo que con la construcción de alrededor de 200 kilómetros de ferrovía, entre Bulo Bulo y Cochabamba, se generaría desarrollo, comercio y en particular se facilitaría la exportación de la úrea, que anualmente se transporta en una cantidad mayor de las 600 toneladas.



La gerente de la Ferroviaria Andina, Cinthia Aramayo, sostuvo que es el Gobierno el que debe lograr la integración ferroviaria, entre oriente y occidente, porque –dijo– el proyecto del tren bioceánico pasa por el centro del territorio nacional, por Cochabamba. “El 60% tren bioceánico ya está hecho, el proyecto lo tiene que encarar el Gobierno, pero ya está la integración, no mediante vía férrea, estamos trabajando juntos; nosotros sacamos el cloruro de potasio desde Llipi (Potosí) hasta Santa Cruz y Ferroviaria Oriental lo lleva a Brasil; estamos trabajando en sinergias en muchos casos más”, destacó.



Manifestó que el transporte masivo de carga por ferrocarril es limpio y cuida el medioambiente porque 240 camiones de alto tonelaje están en una sola locomotora, se quema menos diésel y se transportan muchas más toneladas en un solo recorrido.



A todo ello, continuó, los precios de transporte de carga por ferrocarril son competitivos. “Yo puedo ofrecer tarifas muy competitivas a mis clientes en relación a lo que cobran los camiones y que no deberían constituirse en competencia sino en un complemento”, añadió.