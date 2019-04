Redes: Sigue la polémica por compra de las EDR







05/04/2019 - 07:02:44

Correo del Sur.- La polémica en torno a la licitación de Estaciones Distritales de Regulación (EDR), presuntamente sobrevaluada y direccionada, continúa. Hace dos años, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió los mismos equipos a un precio inferior con relación al que pretende comprar ahora.



Además, el actual proceso de adjudicación exige más requisitos que apuntarían a beneficiar a sólo una empresa, la misma que vendió estos equipos a la estatal petrolera en años anteriores, según denunció en pasados días el diputado Horacio Poppe, luego desmentido por el Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos, José Antonio Torres.



De acuerdo con documentos a los que accedió este diario, en 2017, la empresa Bolivia Total Services Limitada (BTS Ltda.) se adjudicó la adquisición de Estaciones Distritales de Regulación por casi la mitad del precio que ahora contempla la convocatoria.



En ese entonces y según el “resultado de adjudicación RG 33-A-GCC”, la EDR de 500 metros cúbicos por hora (m³/hr) tenía un costo de Bs 395 mil; la de 1.000 m³/hr, Bs 396 mil; la de 2.000 m³/hr, Bs 405 mil; y la de 5.000 m³/hr, Bs 535 mil. Salvo el último, YPFB pretende comprar los mismos equipos este año.



Sin embargo, en el actual documento base de contratación (DBC) para la “adquisición de EDR’s”, al que también accedió CORREO DEL SUR, los precios referenciales son mayores a los de la adquisición de 2017.



La EDR de 500 se encuentra inscrita con un costo de Bs 573.140,96, es decir, Bs 178.140,96 más en comparación con el mismo equipo adquirido en 2017, casi el 50%.



Lo propio sucede con los otros tipos de EDR. La de 1.000 se encuentra con Bs 602.234 como precio referencial, Bs 206.234 (52%) más que en 2017 y la de 2.000, a Bs 728.262,18, Bs 323.262,18 (79.8%) más que hace dos años. La de 4.000, que contempla el actual DBC, no fue adquirida en 2017.



Un especialista en el tema, consultado por este diario, observó también un presunto sobreprecio pese al tiempo que transcurrió, pero además se mostró sorprendido de que los costos no hayan bajado a mayor cantidad de equipos adquiridos, pues en 2017 se adquirieron ocho de 500 m³/hr, siete de 1.000 m³/hr y siete de 2.000 m³/hr, mientras que ahora se pretende comprar 30, 13 y 15, respectivamente.



A ello se suman los “nuevos” requisitos que exige YPFB para el actual proceso de adjudicación, entre ellos la certificación del Sello ASME (Sociedad Americana De Ingenieros Mecánicos), a la que las empresas pueden acceder tras un trámite que dura entre cinco y seis meses ante este organismo internacional .



Es por ello que, de acuerdo con el experto que prefirió mantener su nombre en reserva, la convocatoria apunta a favorecer a una empresa, pues sería la única en el país con estos requisitos y que puede cumplir con los requerimientos de la licitación de YPFB, que exige la primera entrega en tres meses.



Otro punto que llama la atención es la experiencia: aunque se bajó de 50% a 25 %, debe ser cerrada en fabricar sólo este tipo de equipos. La firma que se adjudicó la licitación en 2017 es la que tiene ventaja.



En una entrevista con este diario, el pasado martes, el gerente nacional de Redes de Gas y Ductos, José Antonio Torres, negó el presunto sobreprecio y direccionamiento denunciados por Poppe.



“Se desvirtúa (el sobreprecio) toda vez que hay profesionales en la gerencia donde toman como referencia los precios anteriores, yo tengo la información que es falso, no hay sobreprecio y tampoco direccionamiento y si lo hubiera nosotros estamos en la obligación de denunciar ante Transparencia”, señaló Torres.



Mientras, el parlamentario Poppe exigió la anulación del proceso de licitación y cuestionó la cantidad de la compra, ya que en su criterio al año se necesitan de 30 a 35 EDR, mientras que YPFB decidió adquirir 93, lo que supondrá una inversión de Bs 63 millones.



“Si no la anulan y los que se adjudican son los mismos de siempre les vamos a procesar penalmente, porque no es lo mismo pagar Bs 573 mil por algo que cuesta Bs 200 mil”, advirtió.