Permiso para comprar gasolina en cantidad se pedirá desde 2020







05/04/2019 - 07:01:16

Los Tiempos.- Una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del 29 de marzo de 2019, amplía hasta el 31 de diciembre de 2019 el plazo para que las estaciones de servicio y plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos puedan vender gasolina especial o diésel en grandes cantidades a quienes no cuenten con el permiso de consumo propio como usuario directo. El plazo anterior feneció el pasado 1 de abril.



“Las estaciones de servicio no podrán comercializar diésel oil y/o gasolina especial desde 121 hasta 5 mil litros a personas naturales o jurídicas que no cuenten con la autorización de consumo propio de diésel oil y/o gasolina especial como usuario directo, a partir del 1 de enero de 2020”, dice la resolución.



Según el presidente de la Asociación Departamental de Surtidores de Cochabamba (Asosur), Diego Ferrufino, esta resolución permite normar la venta de estos combustibles a personas que lo requieran en recipientes y no en motorizados. Explicó que la prohibición se aplica en caso de que el usuario pretenda cargar más de 120 litros de gasolina o diésel, pues en ese caso se exigirá la autorización de consumo propio como usuario directo emitida por la ANH.



La reciente resolución administrativa de la ANH también establece que las llantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos no podrán comercializar diésel y/o gasolina especial desde 5 mil hasta 20 mil litros a personas naturales o jurídicas que no cuenten con la autorización de consumo propio como cliente directo a partir del 1 de enero de 2020.



A decir de Ferrufino, los usuarios que requieren dichos volúmenes recurren de forma directa a las plantas de almacenaje de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aunque, con esta resolución, deberán presentar la autorización desde el primer día de 2020.



Ferrufino considera que esta resolución pretende normar y organizar los procedimientos para la comercialización de gasolina y diésel, pero señala que el sector al que representa busca efectuar algunas modificaciones para autorizar a las estaciones de servicio la comercialización de hasta 20 mil litros de combustible.



Explicó que existe demanda de esos volúmenes por parte de empresas constructoras que operan en carreteras y que se hallan distantes de las plantas de YPFB.



Indicó también que los surtidores cumplen con los requisitos técnicos de seguridad para comercializar 20 mil litros de gasolina o diésel.



ESPERAN NIVELACIÓN DE LAS COMISIONES



El presidente de la Asociación Departamental de Surtidores de Cochabamba (Asosur), Diego Ferrufino, informó que este sector espera la respuesta del Ministerio de Hidrocarburos al pedido fundamentado de nivelación de las comisiones por la venta de gasolina y diésel. “Ya se han presentado todos los aspectos técnicos, todas las justificaciones del caso, pero estamos a la espera”, dijo.