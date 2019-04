Morales con 30,2% en intención de voto seguido de Mesa con 26,1







05/04/2019 - 06:48:39

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales mantiene el liderazgo en la intención de voto con 30,2% de cara a las elecciones generales de octubre próximo, seguido por Carlos Mesa 26,1%, de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Captura Consulting para el programa No Mentirás que se difunde en el canal privado PAT.



En la encuesta, que fue divulgada la noche del jueves, la opción "No sabe - No responde" aparece antes que Mesa con 26,6%.



El sondeo otorga a Oscar Ortiz, de Bolivia dice No, 8,2%; a Víctor Hugo Cárdenas, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) 2,8%, a Jaime Paz Zamora, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) 2,6%, a Ruth Nina de Pan Bol, 1,6%, a Félix Patzy, de Movimiento Tercer Sistema (MTS), 1,3%; a Virgino Lema, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 0,5%; y finalmente a Israel Rodríguez, de Frente Para la Victoria (FPV), 0,3% .



PAT informó que la encuesta encargada a Captura Consulting por la revista Poder y Placer fue realizada del 22 al 31 de marzo en el eje central del país, además de la ciudad de El Alto, a hombres y mujeres mayores de 18 años.



El tamaño de la muestra fue de 899 personas con un nivel de confianza 95% y un margen de error (+ -) 3,3%.