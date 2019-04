Trump da un año a México para contener flujo migratorio, amenaza con aranceles







04/04/2019 - 18:52:14

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con gravar aranceles a los autos que vienen de México si su vecino no continúa ayudando a Washington a lidiar con el flujo de inmigrantes en la frontera sur.



Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que impondría aranceles a los automóviles o cerraría la frontera, pero que podría comenzar con los impuestos aduaneros. El mandatario agregó que le daría a México un año para tratar de detener el flujo de drogas antes de establecer los aranceles.



"Vamos a darles un año de advertencia y las drogas no paran o no se reducen considerablemente, impondremos aranceles a México y a productos, especialmente (a los) vehículos", dijo Trump.



El mandatario reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando medidas para contener el influjo migratorio, pero insistió en que debe hacer más.



"Están sucediendo muchas cosas buenas con México. México entiende que vamos a cerrar la frontera o voy a imponer aranceles a los autos", sostuvo el republicano, quien agregó que "probablemente comenzaría con los aranceles, eso sería un incentivo muy poderoso".



Trump advirtió hace días que cerraría la frontera con México esta semana a menos que su vecino del sur tomara medidas para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales.



El jueves, Trump sostuvo que la cobertura de la prensa en los últimos días ha llevado a México a tomar medidas para frenar el flujo de inmigrantes y aliviar la presión en los puntos de entrada de Estados Unidos.



Exportadores mexicanos dijeron esta semana que estudian el envío de sus productos a Estados Unidos por aire para evitar una fila de camiones de varios kilómetros en la frontera.



Pelosi plantea demanda para bloquear financiamiento del muro



Entretanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere presentar una demanda para bloquear las transferencias de dinero decretadas por el presidente Donald Trump para financiar un muro en la frontera con México, dijo el jueves la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



El mandatario republicano declaró emergencia nacional para conseguir el dinero que el Congreso le había negado para el muro.



"La medida del presidente viola claramente la Cláusula de Apropiaciones al robar de los fondos asignados, una acción que no fue autorizada por la autoridad constitucional o legal", dijo en un comunicado Pelosi, la principal demócrata en la Cámara.