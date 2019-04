La COB pide incremento del 12% al salario básico y 10% al mínimo nacional







04/04/2019 - 18:09:22

Tarija, (ABI).- El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, informó el jueves que en el ampliado nacional que se realizó en la ciudad de Tarija los trabajadores determinaron pedir al Gobierno nacional un incremento del 12% al salario básico y 10% al mínimo nacional, para esta gestión.



"Llegaron 38 propuestas mediante ello se ha sacado un porcentaje, estamos hablando de una propuesta de incremento salarial al salario básico de 12 por ciento y un 10 por ciento al salario mínimo nacional, eso se ha consensuado con todas las organizaciones que han asistido a este ampliado nacional de la Central Obrera Bolivia", informó a los periodistas.



Agregó que resta agendar una reunión con el presidente Evo Morales, para presentarle el pliego petitorio consensuado entre unos 40 sectores que participaron en ese ampliado.



"Fue importante la exposición y el debate en torno al incremento salarial que plantearon los diferentes sectores, en base a eso se sacó un porcentaje consensuado para el incremento. También se plantea que todos los sectores deben estar incorporados para que puedan percibir el incremento salarial", agregó.



Por su parte, el secretario de Seguridad Social de la COB, Boris Villa, afirmó que se debe negociar un "incremento justo" para los trabajadores, pero "que no vaya a afectar a los empresarios privados".



"La propuesta es una base de negociación que se va a presentar al Gobierno nacional, en base a eso esperamos que los trabajadores podamos tener un incremento justo, que no sea exagerado para que no haya justificación para que hablen los empresarios de despidos", agregó.