Investigan a juez y fiscal que permitieron liberación de narcotraficante en Santa Cruz







04/04/2019 - 18:07:44

Santa Cruz, (ABI).- El fiscal de distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó el jueves iniciaron una investigación de oficio contra el juez de la sala 15 de Instrucción en lo Penal que benefició con medidas sustitutivas a un narcotraficante, que fue encontrado en flagrancia con 300 kilos de marihuana, además del fiscal que siguió ese caso por no apelar esa disposición.



"Se ha pedido el informe al Coordinador de Sustancias Controladas para que nos diga qué fiscal intervino en esa audiencia de cesación y qué fiscal no apeló, ni de manera oral, ni de manera escrita contra esa cesación, que a nosotros también nos llama la atención porque tiene una fianza de 5.000 bolivianos", informó en una conferencia de prensa.



Salguero anunció que en base a ese informe se definirá el inicio de un proceso de penal de oficio contra el juez y contra el fiscal, por delitos contemplados en el Código Penal.



La autoridad del Ministerio Público agregó que no descartan iniciar un proceso administrativo contra el fiscal que intervino en ese caso.