Diputados del MAS piden a opositores revelar cuál será el futuro de las empresas estatales y bonos si ganan comicios







04/04/2019 - 17:53:38

La Paz, (ABI).- Dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron el jueves a los candidatos de la oposición revelar al pueblo boliviano cuál será el futuro de las empresas estatales y los bonos sociales si ganan las elecciones presidenciales de octubre próximo.



"¿Qué van a hacer con nuestras empresas? ¿Las van a volver a capitalizar, las van a volver a vender, las van a entregar a los extranjeros? Necesitamos que ahora se realicen propuestas para que el ciudadano común pueda, en el momento de (la) elección, definir no solamente su futuro, sino el futuro de nuestro país", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, a los periodistas.



A menos de siete meses de los comicios generales, candidatos de la oposición mantienen sus críticas a la administración del presidente Evo Morales y al Modelo Económico Social Comunitario Productivo que llevó a Bolivia a liderar el crecimiento en la región por cinco años consecutivos.



"No es simplemente decir no vamos a volver al modelo neoliberal, planteen otro modelo alternativo", demandó Borda.



Una investigación del Legislativo estableció que el modelo neoliberal que aplicaron gobiernos de derecha entre 1985 y 2005, mediante la privatización y capitalización, causó un daño económico al país de aproximadamente 21.050 millones de dólares.



Por su parte, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, advirtió que algunos opositores que aspiran a llegar a la presidencia del Estado pusieron en duda el pago de las rentas y bonos sociales que, en parte, son financiados con las utilidades de las empresas estatales, por lo que demandó que expliquen cuál será su futuro.



"No se olviden que (los gobiernos de derecha) rifaron Bolivia muy diplomáticamente, a nadie le dijeron que iban a regalar las empresas; dijeron que era para traer inversiones, que era para mejorar empleo y nada de eso sucedió", señaló.