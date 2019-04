Así fue el reencuentro entre Luis Fonsi y Adamari López a 9 años de su divorcio







04/04/2019 - 16:00:40

Quien.- Luis Fonsi y Adamari López volvieron a mirarse frente a frente a nueve años de su controversial divorcio, luego de que el cantante asistiera al programa Un nuevo día para hablar de su participación en el reality La Voz.



Fue la propia Adamari quien le dio la bienvenida a Luis en la emisión. “Amigos hoy estamos felices y honrados porque precisamente la casa se llena de mucho talento boricua….”.





Acto seguido, el intérprete ingresó al foro para saludar de beso y darle un cálido abrazo a su ex esposa, demostrando que sus diferencias quedaron en el pasado y destacando ante todo el gran profesionalismo de ambos.



Durante la emisión, tanto la conductora como el artista mantuvieron un trato de lo más cordial, charlaron amenamente e inclusive chocaron sus palmas como grandes amigos durante uno de los juegos del programa, situación que sus fans alabaron en redes sociales.



“Woooow mi RESPETO MI BELLA @adamarilopez toda una Profesional ️ que programa tan bonito y limpio me encanto”.



“Mis respetos para Adamari! ¡Si no los conociera pensaría que era como cualquier otro artista que entrevista muy profesional! ¡Creo que vi un poquito más nervioso a Luis Fonsi, pero ella me encanto!”.



“¡¡¡Que profesionales son!!! ¡Lo manejaron todo perfectamente! Se ve que lo superaron y ambos son felices actualmente con sus respectivas familias Mis respetos 🏼”.