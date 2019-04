¿Kanye West quiere fundar su propia religión? Kim Kardashian responde







04/04/2019 - 15:56:41

Quien.- En vista de la multitud de títulos profesionales que acumula en su currículum Kanye West, no resultaría demasiado sorprendente que ahora hubiese decidido ser el nuevo líder religioso de esa misma generación que le ha colocado como rapero, diseñador de moda.



En los últimos meses el marido de Kim Kardashian ha venido organizando cada domingo un nuevo encuentro en un lugar diferente, pero siempre al aire libre, rodeado de un gran misterio, lo que por supuesto ha contribuido a aumentar su popularidad.





Ahora su esposa se ya aclaró que el polifacético músico no se ha reinventado a sí mismo una vez más, en esta ocasión como predicador.



"Sinceramente, es más de una experiencia sanadora para mi marido que cualquier otra cosa. Es todo música, no hay sermón. Desde que se trata de algo en lo que cree, como en Jesús, y hay cierta inspiración cristiana. Pero no hay ningún sermón ni predica. Es tan solo una experiencia espiritual cristiana", reveló Kim en una nueva entrevista a la revista ELLE en la que aseguró que se trata de una ceremonia en la que todas las religiones son bienvenidas.



"Los mejores amigos de Kourtney vienen muy a menudo y son musulmanes. Y unos amigos míos que son judíos se nos sumaron el pasado domingo, y les encantó. Todo el mundo que viene acaba comprendiendo que es tan solo una experiencia positiva acompañada de un coro increíble, y que se trata de compartir mensajes de amor para empezar así la semana".



Los pocos detalles que han trascendido sobre esas reuniones ha sido gracias a los vídeos y las fotografías que la celebridad ha ido compartiendo en Instagram, aunque se espera que este mes de abril se aclare un poco el misterio cuando Kanye celebre uno de esos servicios religiosos en el festival de Coachella. Kim, por supuesto, no piensa perderse ese acontecimiento sobre el que aún no puede dar demasiados detalles y que además supondrá su primera visita a la cita musical californiana por excelencia.



"Lo único que sé es que será a las nueve de la mañana. Estoy segura de que la mayor parte de las personas que vengan estarán todavía despiertas desde la noche anterior. Pero espero que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia, todos, porque es muy especial".