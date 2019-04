Internaron a Britney Spears en una clínica psiquiátrica







04/04/2019 - 15:53:18

Infobae.- Britney Spears, de 37 años, se internó un centro de salud mental debido a la profunda angustia que sufre por la grave enfermedad que atraviesa su padre, de acuerdo con TMZ.



En enero, la princesa del pop decidió cancelar todas sus presentaciones para estar al lado de él. Jamie Spears tuvo dos cirugías, pero sigue con complicaciones de salud.



La situación del padre de la artista ha deteriorado considerablemente el estado anímico y emocional de Spears, quien canceló sus shows en Las Vegas para dedicarse al cuidado de su padre.



Según el mencionado medio, la cantante de "Baby One More Time" se registró en las instalaciones hace una semana, y se sometería a un tratamiento de treinta días.



En un comunicado en su cuenta de Instagram, la estrella de la música explicaba: "Es importante poner a la familia primero… esa es la decisión que tengo que tomar. Hace unos meses mi padre fue hospitalizado y casi muere… estoy tan agradecida de que esté vivo, pero aún hay un largo camino por delante".



I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. However, it’s important to always put your family first… and that’s the decision I had to make. A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. We’re all so grateful that he came out of it alive, but he still has a long road ahead of him. I had to make the difficult decision to put my full focus and energy on my family at this time. I hope you all can understand. More information on ticket refunds is available on britneyspears.com. I appreciate your prayers and support for my family during this time. Thank you, and love you all… always.



No obstante, Spears evitó mencionar cuál es la enfermedad que ha puesto a su padre al borde de la muerte.



Jamie sigue ejerciendo como tutor y administrador de las finanzas de su hija luego de obtener su tutela, tras la crisis emocional que vivió la famosa en 2007 y en la que él fue un factor clave para su recuperación.



Por otro lado, TMZ recalcó que Spears ha estado bajo el estricto cuidado de su familia por causa de problemas de bipolaridad, que le fueron diagnosticados años atrás.