Diputada Yañiquez: Dejar sin efecto el convenio del Worl Trade no librará de responsabilidades administrativas





04/04/2019 - 12:48:18

La Paz.- La jefa de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputada Betty Yañiquez, afirmó este jueves que dejar sin efecto el convenio entre la alcaldía y el grupo empresarial que dirige Edwin Saavedra para la construcción del World Trade Center (WTC), no librará de responsabilidades a quienes aprobaron este proyecto.



Recordó que cuando el caso se destapó, el alcalde paceño, Luis Revilla, dijo que informaría los pormenores de este tema, pero tuvo que cambiar de posición ante la evidencia de que hubo conflicto de intereses y tráfico de influencias a través de la concejala de su mismo partido, Cecilia Chacón.



“Revilla ya no puede mantener su posición anterior y lo que le queda, ya contra la pared, es dejar sin efecto el convenio, pero lo que él no sabe o no ha sido bien orientado jurídicamente, es que el hecho de dejar sin efecto este convenio no va a dejar sin responsabilidad penal y administrativa a los posibles autores o coautores del hecho, porque ya existe una denuncia en el caso Tersa”, sostuvo. Yañiquez.



En pasados meses, la diputada Yañiquez denunció ante el Ministerio Público que el concejal de Sol.bo, Fabián Siñani, posiblemente habría favorecido a la empresa Tersa con la adjudicación de contratos para la administración del relleno sanitario de Alpacoma, porque ahí es donde trabaja su esposa, Maricruz Medrano, como representante legal.



En ese marco, Yañiquez añadió que la Fiscalía al conocer esta denuncia debería llamar a declarar a testigos como la concejala Cecilia Chacón y el exalcalde paceño, Omar Rocha, ya que estos conocen del convenio firmado entre la Alcaldía paceña y el empresario Edwin Saavedra.



“Esto va a dar lugar a que se amplíe por otros ilícitos y también se tome otros autores, cómplices y encubridores, lo que se ha hecho es tomar la punta del ovillo, que ya la tiene la Fiscalía, para que nosotros los paceños y bolivianos veamos el fondo de esta situación tan turbia que está ocurriendo en la Alcaldía”, añadió.



La diputada Yañiquez agregó que el alcalde Revilla debería asumir otro tipo de acciones en este caso, ya que seguir encubriendo al concejal Siñani le hace daño a su gestión.



Lamentó la soberbia con la que actúa el Burgomaestre, actitud que puede traer consecuencias para los ciudadanos, ya que resolver el convenio de manera unilateral podría tener efectos jurídicos que tendríamos que pagar todos los paceños.



“El Alcalde muy suelto de cuerpo dijo, bueno pues ahora La Paz se queda sin esta obra grande, un poco más y responsabiliza a terceras personas, cuando el hecho de que se haya dejado sin efecto el convenio es que se ha sentido contra la pared, ante las movidas turbias de familias, de grupos y de contubernios que hay en la Alcaldía”, subrayó.