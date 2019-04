Un proyecto escolar de su nieto les hizo descubrir que habían ganado $us 750 mil en la lotería





04/04/2019 - 12:42:40

El Diario NY.- Nicole Pedneautl y Roger Larocque son una pareja canadiense que hace unos días, como cualquier abuelo, se sentaron con uno de sus nietos para ayudarle a hacer un proyecto escolar.



Para dicho trabajo, los abuelos recurrieron a un libro de Japón que tenían y cuando lo abrieron, Nicole se percató que un papel sobresalía de entre las páginas. Al revisarlo, la mujer se dio cuenta que era un boleto de lotería que habían comprado y cuyo sorteo se realizó en abril de 2018.



Por curiosidad, la pareja rastreó el resultado de dicho sorteo de lotería, descubriendo que su boleto había salido premiado con $1 millón de dólares canadienses (unos $750,000 dólares).



De inmediato, se pusieron en contacto con la organización Loto-Quebec, quienes les informaron que tenían solo hasta el viernes de esa semana para poder cobrar el premio. Y así lo hicieron.



“Si mi nieto no me hubiera pedido que le diera algunas cosas para su presentación, nunca hubiese encontrado el boleto”, declaró Pedneault a medios locales.