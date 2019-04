No vamos a reconocer a Evo como gobernante





04/04/2019 - 12:22:45

Correo del Sur.- Virginio Lema, candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), considera que a Evo Morales se le puede ganar, es más, se aventura a señalar que saldrá tercero en las elecciones generales de octubre. Y en caso de que el Presidente triunfe, advierte que su partido no lo reconocerá.



El abogado tarijeño, que lleva dos décadas trabajando en medios de comunicación y encabeza una fundación ambientalista, surca la arena política por primera vez y aún cree en la unidad de la oposición para derrotar al oficialismo, aunque el tiempo es su peor enemigo. Si no se consolida esta unión, declinará su candidatura, adelanta en una entrevista concedida a CORREO DEL SUR.



¿Por qué asume la candidatura con el MNR?



El MNR le abrió las puertas a una plataforma, soy presidente de una plataforma que nunca ha hecho política sino activismo en el medio ambiente. (El MNR) es el único partido político estructurado en Bolivia, sin criticar a los otros partidos políticos. Muchos de los que están compitiendo ahora han nacido con este Gobierno y es el único partido que tiene una trayectoria no sólo en la revolución nacional, sino también en la segunda revolución, que es la revolución de la democracia (…) No podemos seguir haciendo política de la misma manera, los políticos están llenos de privilegios, por eso proponemos quitarle los privilegios a los políticos, reelección de ninguna autoridad nunca más, nunca reelección, nuevas ideas de manera permanente, las cosas buenas van a continuar, se van a continuar haciendo



¿La imagen de Gonzalo Sánchez de Lozada es una desventaja para el MNR?



La capitalización es tan reñida para la gente y hay un complejo gigante, (pero) este Gobierno es vendepatria. Ha hecho capitalización hace dos semanas con el litio, ha hecho una sociedad mixta, ha capitalizado el 49% para los bolivianos y 51% para los alemanes, entonces ¿la capitalización ha sido mala? Gracias a la capitalización tenemos lo que tenemos en hidrocarburos (…) Tuvimos muchas luces y sombras. Tenemos que aceptar.



¿Cómo se pueden revertir los resultados de encuestas?



Hay un sólo periódico que viene haciendo encuestas desde el 2017. Desde enero a la fecha, todas las encuestas dicen lo mismo, entonces ellos han ido posicionando a Evo como candidato cuando no podía ser candidato durante dos años (…) Después lo han posicionado al rival de Evo, han creado al rival de Evo. Ganadores de encuestas, perdedores de elecciones (…) Lo que se viene en los próximos meses es la activación del MNR, el conocimiento del candidato y ya vamos a poder hablar de encuestas en unos cuatro o cinco meses.



¿Se le puede ganar a Evo Morales?



Evo va a ser tercero.



¿Puede haber unidad en la oposición?



Ojalá que haya unidad, nosotros hemos hecho una propuesta a todos los candidatos, hemos presentado una carta a todos los candidatos a la presidencia, a los presidentes de los comités cívicos; les hemos dicho: generemos unidad, es posible llegar a la unidad verdadera.



¿Qué opina del cruce de acusaciones entre los candidatos de la oposición? ¿Puede favorecer al candidato oficialista?



Mientras vaya pasando más tiempo, las posibilidades de generar una unidad verdadera se van diluyendo, nosotros nos tenemos que sentar lo más antes posible. Hemos propuesto el domingo 9 de junio como fecha máxima para podernos sentar.



¿Serán elecciones confiables?



No, yo no creo en el Tribunal (Supremo Electoral), hemos pedido la renuncia de todo el Tribunal.



¿Cree que los organismos internacionales pueden evitar que Evo Morales se postule?



Yo me he reunido un día antes de la votación en las primarias con la gente de la OEA, les dije que no eran bienvenidos a Bolivia porque estaban viniendo a avalar un proceso en el que estaba participando una persona que estaba inhabilitada, hasta el día de hoy la OEA no se ha pronunciado, han mandado una comisión a Bolivia y hasta ahora no han presentado su informe de lo que ha sido las elecciones primarias (…) Al igual que más del 75% de los bolivianos, estamos seguros que Evo Morales va a hacer trampa, por eso no vamos a reconocer a Evo Morales como MNR, el MNR no va a reconocer a Evo Morales, no lo reconoce como candidato y no lo va a reconocer en una eventual victoria con trampa.



¿Qué le dice a quienes reconocen a Evo como candidato?



Al reconocerlo a Evo como candidato, es reconocer la ilegalidad, es reconocer que están violando la constitución. Evo también ha elegido candidatos para que compitan con él, yo creo que ha elegido a Carlos Mesa y pronto podrá poner a otro, es la capacidad que tiene la dictadura.



¿Se puede presentar una situación similar a Venezuela?



Yo creo que no va a pasar eso porque Venezuela no tiene El Alto. Yo creo que es un bastión de la democracia y El Alto no va a dejar que ocurra una cosa como estas.