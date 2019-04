Moreno acusa a Correa de robar miles de millones en contratación pública







04/04/2019 - 11:54:27

La Hora.- “Lastimosamente, los procesos de contratación fueron una puerta abierta a la corrupción. Yo diría que es especialmente putrefacto, porque se llenaron los bolsillos con miles de millones de dólares, a través de contratos falsos y manoseados”, dijo ayer el presidente, Lenín Moreno, en un encuentro con representantes de 12 países.



El mandatario acusó al gobierno de Rafael Correa de utilizar métodos delincuenciales para robar en las compras públicas, a través de asignaciones de contratos a dedo; concursos dirigidos a la jorga, a la troncha, a los cómplices. “Mientras ciertas autoridades de control se hacían los bobos y miraban a otro lado”, enfatizó Moreno.



Asimismo, denunció otras prácticas como que, ante la falta de recursos se pedía a los proveedores que no hicieran facturas, con lo que se les restaba posibilidades de acceder a crédito. “Hoy esa forma delincuencial ya no está en el Gobierno”, aseveró.



Por tal motivo, Moreno aseguró que Ecuador va por el camino correcto y la contratación publica ha mejorado enormemente, pero todavía hay mucho por hacer. “La situación llegó a ser tan demencial, que solo el año pasado recibimos 480 denuncias; es decir, 10 por semana, sobre casos de corrupción”, subrayó.



Más transparencia



Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), señaló que en 2018 se consiguió un ahorro de 450 millones de dólares, debido a la puesta en marcha de mecanismos de transparencia, trato justo, eficiencia y concurrencia. “En más de 600 productos y servicios eliminamos al proveedor único. Estamos entre los seis primeros países de la región en el desarrollo tecnológico para controlar y transparentar la contratación”, añadió.



Fernando Quevedo, representante del BID en Ecuador, comentó que el último estudio del BID dice que 1/3 del gasto de los gobiernos de la región se va en contratación pública; pero de eso, “del 10 al 30% se desperdicia en corrupción”.



Elena Fonseca, secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), resaltó que los últimos dos años se han puesto en marcha procesos más competitivos y controles automáticos en la contratación pública ecuatoriana. (JS)



‘Nadie creía en Ecuador’



Moreno recordó que en el inicio de su gestión nadie les quería prestar porque “nos dejaron extremadamente endeudados”. Denunció que su primer ministro de Economía le daba cada semana cifras nuevas de endeudamiento. “Carlos de la Torre me decía que había 5.000 millones, 15.000 millones más de deuda. Al final resultó que eran 27.000 millones más. Es decir, entre 65.000 y 70.000 millones en deudas”.



Correa responde con ‘dardos’



El expresidente Rafael Correa dijo ayer en una entrevista a EFE que lamenta la elección de fiscal general en Ecuador, que quedó en manos de Diana Salazar. “Es el descaro con que se hacen las cosas en Ecuador. Obviamente para cubrir la corruptela del Gobierno de (el actual presidente, Lenín) Moreno y seguir persiguiéndonos a nosotros”, dijo el exmandatario.



En cambio, sí consideró probado que Moreno y su hermano Edwin impulsaron una empresa opaca en un paraíso fiscal en 2012 y ocultaron 18 millones de dólares en una cuenta bancaria en Panamá, procedentes de comisiones irregulares derivadas de la contratación de una hidroeléctrica.