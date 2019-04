Expresidente de PDVSA: Hugo Chávez se hubiera levantado contra Nicolás Maduro







04/04/2019 - 11:10:02

Ibfobae.- Rafael Ramírez, ex presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y uno de los hombres de mayor confianza del ex mandatario Hugo Chávez, se convirtió en los últimos tiempos en un férreo crítico del régimen de Nicolás Maduro.



"El gobierno de Maduro no es un gobierno chavista ni socialista. Ha utilizado a la justicia para perseguir a los dirigentes políticos", afirmó el también ex canciller venezolano en una entrevista televisiva.



"(Hugo) Chávez se hubiera levantado contra Maduro. Si tuviera poder lo metería preso. Le quedó grande el país a Maduro", enfatizó al ser consultado sobre cuál sería la actitud del ex jefe de Estado ante el presente que atraviesa la nación petrolera. "No tiene nada que ver Maduro con Chávez", resaltó; al tiempo que defendió al chavismo al decir que "la opción para Venezuela" es ese movimiento.



Ramírez se mostró muy crítico de Maduro, pero no del fallecido presidente y dejó en claro que su postura tiene que ver con plantear "una junta patriótica de gobierno con el chavismo".



El ex ministro, que estuvo 12 años al lado de Chávez y hoy se encuentra fuera de Venezuela porque dice que Maduro lo persigue, también habló de los militares venezolanos: "Conozco muy bien al sector militar. Hoy en día es una institución fuerte. Los militares, aunque tienen mucho descontento, van a estar apegados a la constitución", dijo para descartar que en este momento se produzca una revuelta. Igualmente aclaró que será difícil para Maduro mantener esa fidelidad con el paso del tiempo.



Luego se dio lugar para criticar a la oposición. "En el país todos sufrimos del chantaje de un discurso del odio de la derecha. Tenemos que juntarnos todos para resolver el desastre en el que está el país. Juan Guaidó representa a un partido de extrema derecha. Cometen el error de actuar para una élite", disparó.



Luego habló de los apagones que sufre el país y descartó la teoría del sabotaje, siempre mencionada por Maduro. "No creo que haya habido un sabotaje en el sector eléctrico. Nuestro sistema es analógico, no puede ser saboteado desde afuera. Siempre Maduro alega la teoría del sabotaje".



Respecto a si Chávez había decidido dejar a Maduro como su sucesor, contó que el fallecido ex mandatario "no pensaba morir. Pensaba que volvería al país (tras su estadía en Cuba) para estar al frente de todo. Jamás pensó en morir y que Nicolás fuese su heredero. La muerte lo sorprendió a Chávez".



También se refirió a la Argentina y trazó un paralelismo entre los gobiernos de Mauricio Macri y de Maduro. "Se parecen mucho. No en el discurso pero sí en los efectos. Se parecen en el autoritarismo y en el abuso de poder. Es triste lo que pasa en la región".



Por último, en la entrevista con el canal C5N también habló de las consecuencias que tendría una intervención militar extranjera en Venezuela: "Sería el peor error que se puede cometer. El hecho de que se hubieran involucrado otros actores habla de la debilidad, tanto del gobierno como de la oposición. No creo que haya una intervención", concluyó.