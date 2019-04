España exige a Maduro que respete integridad física y capacidad política de Guaidó







04/04/2019 - 11:08:00

VOA.- El ministro de Asuntos exteriores de España, Josep Borrell, exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que respete al presidente encargado, Juan Guaidó, en otra señal del compromiso de Europa de respaldar una eventual transición en Venezuela.



"Hemos dicho de todas las maneras posibles que exigimos al señor Maduro y a su gobierno que respete la integridad física y la capacidad política del señor Guaidó y esperemos que no se llegue a la situación que usted describe que sin duda sería una línea roja que condenaríamos enérgicamente", declaró Borrell a medios el miércoles.



Este jueves los gobiernos de la Unión Europea condenaron también la medida tomada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que Maduro está bajo las órdenes de Maduro, que retiró la inmunidad parlamentaria y da luz verde desde el pasado martes a un eventual juicio contra Guaidó.



España contra intervención militar en Venezuela



El canciller español se refirió también en un encuentro con medios el miércoles a la crisis económica en Venezuela y a la oleada de personas saliendo del país hacia Colombia en busca de alimentos y medicamentos y dijo que es una situación "dramática" que sigue empeorando.



Las dificultades del sistema eléctrico que afecta el acceso al agua potable, fue otro de los temas abordados por Borrell con la prensa.



"Levantar la economía venezolana será una tarea ardua", dijo.



Explicó que "hay muchos planes" para llegar al día en que sea posible la transición y se refirió al desafío que representa: "El problema es cómo llegar a este día (...) evitando una situación de conflicto abierto o de golpes militares o de intervenciones militares en Venezuela", aclaró Borrell.



También reiteró la posición de su gobierno acerca de cómo propiciar "un cambio democrático en Venezuela: "He dicho que España no está a favor de que se produzca una intervención militar".



"Venezuela está ejerciendo una presión y nosotros los europeos estamos ejerciendo otra, de manera diferente, que conduzca al mismo objetivo, que es que en Venezuela se pueda producir una situación de cambio democrático bajo una garantía internacional", dijo Borrell, quien se reunió el lunes con el secretario de Estado Mike Pompeo, y conversaron sobre las sanciones de EE.UU. al petróleo venezolano.