Demócratas del Congreso piden declaraciones de impuestos de Turmp







04/04/2019 - 11:02:37

VOA.- El presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió formalmente al Servicio de Impuestos Internos, IRS, que entregue los últimos seis años de las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump.



El congresista Richard Neal preside la comisión, que supervisa la política fiscal, mientras los demócratas tratan de examinar el complejo imperio comercial de Trump.



Trump es el único presidente o candidato en Estados Unidos en más de 40 años en negarse a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.



El mandatario ha dicho que no puede divulgar sus declaraciones de impuestos desde 2013 hasta 2018 porque está bajo una auditoría.



Pero Neal no le está pidiendo a Trump las declaraciones de impuestos. Él le ha pedido al IRS, y no hay leyes que impidan que el IRS publique las declaraciones si están siendo auditadas.



Es probable que la solicitud de Neal sea impugnada en el tribunal.