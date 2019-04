Árbitros pedirán incremento en sus honorarios







04/04/2019 - 07:48:27

Los Tiempos.- Los árbitros bolivianos tienen previsto solicitar un incremento en el estipendio que perciben en cada partido, debido a que los jueces y asistentes se encuentran entre los que reciben menos en Sudamérica, según el secretario general de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), Alejandro Mancilla.



Si bien no se dio a conocer cuál es la pretensión que tienen, esperan reunirse en los próximos días con la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para conversar sobre este tema.



“No podemos dedicarnos plenamente al arbitraje. Para el árbitro que sólo quiera dedicarse al referato, es complicado, a menos que tengan un proyecto para ir al Mundial”, señaló Mancilla.



En este sentido, detalló que Bolivia se encuentra entre los países que menos pagan en el continente. Las diferencias con algunos países son mínimas; sin embargo, con otros la brecha es grande.



De acuerdo a la explicación que se da en este sentido, los árbitros en otras naciones reciben incluso un salario mensual para tener una dedicación casi exclusiva a su constante preparación.



“(El árbitro en Bolivia) es el que menos gana. Perú es el otro país en donde ganan poco los árbitros, puesto que el árbitro percibe 750 dólares, y el asistente, entre 500 y 600 dólares. En otros países les pagan un sueldo”, comentó.



Sobre el VAR



La propuesta de incluir el videoarbitraje en el fútbol nacional agrada a los jueces nacionales; sin embargo, afirman que se debe considerar el contexto total.



“Sería fantástico, pero tienen que ver todo el contexto. Implementar el VAR no es solamente traer un equipo, es tener otros árbitros, además de eso necesitas un servicio técnico que asesore. El costo para los clubes se incrementaría porque necesitarías dos árbitros más”, aseguró.



Si bien se propone el VAR, Mancilla dijo que se deja de lado que los jueces no cuentan con intercomunicadores en óptimas condiciones y no tienen banderines electrónicos, elementos que resultan indispensables para implementar otro tipo de tecnología.



Asimismo, el presupuesto de los clubes se vería incrementado, y aunque no se conoce el monto exacto, recién se analizará el mismo en el consejo de la División Profesional.



Por otra parte, Mancilla dijo que solicitarán cursos de capacitación en todos los distritos del país para seguir con la formación en el área del arbitraje.



“La idea es que se cuente con un óptimo desarrollo desde las divisiones menores”, sostuvo.



Asimismo, analizarán la presencia de Javier Bustillos en la Comisión de Árbitros, tomando en cuenta que aún figura como titular de la ABAF.