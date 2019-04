Pelé, hospitalizado en París







04/04/2019 - 07:47:19

Página Siete.- El mito brasileño del fútbol Pelé, de 78 años, fue hospitalizado en París “por precaución” pero “va bien”, informaron a la AFP fuentes concordantes ayer, al día siguiente de que el exjugador participase en la capital francesa en un acto publicitario junto al prodigio galo Kylian Mbappé.



El entorno del jugador informó de una “infección” que le había provocado una “pequeña fiebre” y que su hospitalización se debió a una simple medida de “precaución” antes de “un largo viaje” de vuelta a Brasil, sin dar más detalles, aunque precisó que Pelé seguía en el hospital este miércoles a primera hora de la tarde, confirmando así una información de la emisora RMC. La salud de O Rei, único jugador en la historia en haber ganado tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), se ha degradado en los últimos años, provocando la preocupación entre sus seguidores.



El martes por la noche se había organizado un primer encuentro entre Pelé y el joven Mbappé, por iniciativa de su patrocinador común Hublot, un acto que tenía que haberse celebrado en noviembre pasado, pero que ya fue aplazado por motivos de salud del brasileño.



Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha aparecido en público visiblemente desmejorado en los últimos años, algunas de las cuales incluso en silla de ruedas o con un andador. Como consecuencia de su débil salud, no pudo encender el pebetero olímpico en los Juegos de Río-2016.



“En ese momento, no estaba apto físicamente para participar en la inauguración de los Juegos”, dijo entonces, afectado por fuertes dolores en la cadera.



El mundo del fútbol ya contuvo la respiración en noviembre de 2014, cuando el brasileño fue internado en cuidados intensivos en un hospital tras una infección urinaria grave, que le obligó a someterse a diálisis.



El martes, ante la prensa junto a Mbappé, un demacrado Pelé permaneció sentado durante todo el acto promocional, aunque en ningún momento perdió la sonrisa y no dejó de mostrar su complicidad con el joven parisino, campeón del mundo a los 19 años en Rusia-2018.



Durante toda la entrevista, Pelé y Mbappé no dejaron de halagarse y mostrar su afecto recíproco, con constantes sonrisas cómplices.