Oriente sufre para ganarle a Real Potosí y sigue escalando







04/04/2019 - 07:45:04

Diez.- Lo que parecía un partido fácil terminó siendo un sufrimiento para Oriente, que ganó ajustadamente a Real Potosí por 2-1 y de esa manera escaló a la sexta ubicación del torneo Apertura, con 22 unidades.



Los goles para los albiverdes lo anotaron Lucas Mugni, a los 46’, y Enrique Áñez, a los 53’. Mientras que para los lilas descontó Juan Vogliotti, a los 56’.



Desde el inicio, todo fue para los albiverdes, que fueron dueños del juego en todo momento con un 70% de posesión del balón (30% para la visita), pero faltó más agresividad y picardía en los últimos metros para vencer al portero Miguel Mercado que, si bien se mostró muy atento, no tuvo ninguna intervención para apuntar, pues las escazas chances de los locales no tuvieron dirección al arco lila.



Mugni apareció con algunos chispazos, mientras que Alzate volvió a mostrar dinámica, pero le faltó tener más continuidad en el ataque, por eso el DT Soria le pedía que se asocie más con sus compañeros en la zona ofensiva.



Castillo fue lo mejor en los primeros 45 minutos, pues cada vez salía del área para pivotear y asociarse con Mugni y con Ruiz. La primera chance clara la tuvo el costarricense que recibió un pase de primera de Castillo que lo dejó de frente al arco, pero su disparo con zurda salió desviado.



Después, otra vez Castillo hizo una pared con Alzate y con Mugni, quien quedó dentro del área sacó un disparo que se desvió en Tordoya que había salido a cerrar bien. La otra oportunidad clara fue de Pérez que cabeceó solo tras un tiro de esquina, pero su disparo fue afuera.



Llegó la emoción



A Oriente le falta convicción y eso se lo tuvo que dar su capitán, Ronald Raldes, que ni bien comenzó el segundo tiempo se sumó al ataque y aprovechó un cambio de frente de Castillo para recibir el balón por la derecha y ejecutar un centro que Ruiz peinó y Mugni apareció por el segundo palo para empujar con el pie izquierdo y alegrar a los pocos hinchas que estaban en el Tahuichi (46’).



El golpe de los albiverdes fue clave porque ganaron en confianza y su juego se hizo más profundo. Mugni casi anota en dos chances que tuvo, pero el portero Mercado le dijo no. A los 53’, el 10 de Oriente ejecutó un tiro de esquina que terminó siendo una asistencia para que Áñez que ingresó al área chica defina con el pie derecho.



Parecía que se venía una goleada, pero Oriente se relajó y el DT de Real Potosí, Leandro Cabrera, hizo un cambio clave: puso a Berriex, un volante creativo zurdo que cambió en trámite, pues le dio claridad al medio y generó jugadas de peligro en el arco de Peñarrieta, que se mostró inseguro.



El descuento lo generó Berriex que cedió un pase para Gómez, quien envió un centro al área chica donde Peñarrieta no pudo despejar y terminó regalando el balón a Vogliotti que de cabeza anotó el tanto que ilusionada a los visitantes.



Al final, los refineros terminaron sufriendo por no liquidar en su momento y hasta con un poco de suerte porque el palo evitó el empate de los lilas, cuando faltaban dos minutos para el final. Los tres puntos es lo más importante, pues el domingo se viene Guabirá, en Montero.