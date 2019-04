Bolívar destroza con goles y fútbol a la Máquina Vieja







04/04/2019 - 07:42:24

El Diario.- El equipo de Bolívar venció (3-6) anoche en el estadio Ramón Aguilera Costas a Destroyers, con buen fútbol y goles, para apoderarse del segundo lugar en la tabla de posiciones del torneo Apertura, en su décima quinta fecha. Con este triunfo los celestes tienen 32 puntos, dos menos que Nacional Potosí, único líder de la competencia con 34, luego de vencer a Guabirá en la Villa Imperial, dejando en el tercer lugar a Blooming con 31.



Los celeste tienen una delantera letal, pero también una defensa que fácilmente recibe goles, un problema que sigue arrastrando hace tiempo.



La primera parte fue de Bolívar pese a recibir dos goles gracias a la inspiración de venezolano Rodderyck Perozo, que se dio modos para complicar a la defensa visitante. La propuesta de fútbol de la Academia fue clara para ir a por la victoria, con un juego claro, tocando la pelota y aprovechando la banda derecha, el lado flaco de Destroyers, que no encontró respuesta para ese problema defensivo.



Además, abundaron las imprecisiones y la falta de juego del conjunto como para complicar a los celestes. Fue Perozo que en un tiro libre y otra jugada individual marcó para la Máquina Vieja.



La Academia se puso en ventaja en el minuto 12, luego de una escapada de Erwin Saavedra por la derecha desde donde lanzó un centro bajo bien aprovechado por Juan Carlos Arce, que se adelantó a un defensor canario para vencer a Elder Arauz.



Los celeste estuvieron cerca de anotar el segundo, pero faltó dirección en esos disparos.



La Máquina Vieja encontró la paridad en un tiro libre del venezolano Rodderyck Perozo, tras una falta defensiva cerca al área grande. El remate fue perfecto con la pierna izquierda al mismo sector de arco de Said Mustafá, que llego a tocar la pelota, pero sin evitar el tanto, en el minuto 28.



El segundo gol de Bolívar se produjo luego de una serie de pases que llegó a los pies de Arce, quien habilitó a Saavedra, por el sector derecho del área grande, para que el volante remate bajo y cruzado a la salida de Arauz, en el minuto 32.



Solo pasaron 6 minutos para el empate pasajero del cuadro local. Una jugada personal de Perozo, que no pudo ser contenido por Carlos Gómez, terminó con un disparo desde fuera del área grande a la derecha del arco de Mustafá, que se lanzó sin poder llegar al balón.



Cuando el partido terminaba en su primer capítulo, otra jugada por derecha de Saavedra y Diego Bejarano, concluyó con un centro al punto penal desde donde disparó Leonel Justiniano para el tercero de la visita en el minuto 45+1.



La segunda parte no cambió, Bolívar continuó con el volumen de juego sobre el arco de los canarios, que tampoco le encontraron la vuelta en el complemento.



La Academia continuó siendo práctica con ataques letales como en el minuto 49, para variar por la zona derecha, donde Arce cedió pase con el taco a Saavedra que se adelantó unos metros y lanzó un centro retrasado para la llegada de Callejón, quien remató fuerte para vencer a Arauz.



Pasaron 10 minutos, y nuevamente Callejón se hizo presente en el marcador con remate bajo dentro el área chica, luego de una jugada individual de Riquelme que le ganó en velocidad a dos defensores y asistió al goleador en el 59’.



Bolívar encontró ocasiones para seguir anotando en el arco de Destroyers, pero faltó punteria para lograr el sexto tanto, aunque mas adelante llegaría.



Los problemas defensivos de la visita siguen, porque el cuadro local achicó la diferencia con gol de Yerco Vallejos, en el minuto 81, luego de recibir un pase solo y rematar a la salida de Mustafá. En el primer minuto de reposición, Bolívar alcanzo la media docena de dianas en una jugada rápida por derecha. Riquleme cedió el balón a Saavedra, quien corrió unos metros y asisitió a Hernán Rodríguez que enfrentó solo a Arauz y disparó bajo para cerrar la goleada de conjunto paceño.