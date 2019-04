Aurora cae ante Sport Boys y vuelve al fondo







04/04/2019 - 07:40:50

Opinión.- Aurora volvió al fondo de la tabla de posiciones del torneo Apertura, luego de caer ayer (3-0) ante Sport Boys de Warnes, en el inicio de la fecha 15 del torneo Clausura.



El Celeste valluno la pasó mal en la víspera. Y es que las cosas no le salieron desde que abordó el avión en el aeropuerto Jorge Wilstermann de la Llajta.



La delegación embarcó la nave pasado el mediodía, pues su vuelo era a las 13:45. Sin embargo, el equipo estuvo parado en pista más de media hora por las condiciones climáticas y por “una falla a revisar” en el avión. Este retraso ocasionó que el partido, que inicialmente estaba programado para las 15:00, se retrase 15 minutos.



El plantel llegó sobre la hora al estadio. Los jugadores se cambiaron en el bus que los trasladó al escenario y realizaron “casi nada” de calentamiento. Así tuvieron que disputar el partido.



Todo influyó en el equipo, pues se notó en los primeros minutos la desconcentración de los celestes. Y eso fue aprovechado por el rival, que se puso adelante en el marcador, a los 8 minutos, mediante Hugo Rojas. El Toro warneño apostó por una contra y atacar con tres jugadores. El volante recibió un pase al centro del área grande, burló la marca del último hombre de Aurora y sacó un remate (1-0).



Ese gol dejó herido a los celestes, quienes no encontraron el rumbo en el partido y sus ideas se traducían en errores en la defensa y mediocampo. El segundo de la tarde llegó a los 31 minutos de la primera mitad, por medio de Maximiliano Pereira. El futbolista se anticipó, tras un centro de tiro libre, a Anderson Rey y cabeceó al arco (2-0).



Charles da Silva no pudo completar la primera mitad, pues se lesionó, y tuvo que ser sustituido por Sergio Moruno. Con el 2-0 se fueron al descanso.



El trámite en el inicio del segundo tiempo fue parejo, pues Aurora intentó engranar mejor, pero se vio superado por el buen juego del Toro y las malas condiciones de campo de juego.



El tercer tanto y definitivo del compromiso llegó a los 76 minutos. Un contragolpe fue la fórmula del tanto. Luciano Ursino encaró al central José Fleitas, quien no pudo frenar al jugador, y, cuando estaba en el área, pasó al centro para que el delantero Martín Prost remate solo ante el portero Agustín Cousillas (3-0).



Después de la caída, los hinchas del cuadro valluno pidieron, mediante las redes sociales, la renuncia del entrenador orureño Marcos Ferrufino, a quien culpan por la mala campaña que viene realizando el equipo. Aurora ahora tiene el sábado el clásico cochabambino.