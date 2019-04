Paz: Litigio marítimo fue estrategia electoral







04/04/2019 - 07:32:23

Correo del Sur.- El ex presidente Jaime Paz Zamora, actual candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) señaló que la demanda marítima fue una estrategia electoral que solamente le dejó al país "fracaso" y un par de candidatos, en referencia al presidente Evo Morales y al vocero marítimo Carlos Mesa.



Tras la pugna desatada en pasados días entre la alianza política Bolivia dice No, que postula al senador Óscar Ortiz como presidente, y el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Paz Zamora rompió el silencio al asegurar que la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue usada como una estrategia electoral "conjunta" para las elecciones de octubre.



Agregó que la estrategia fracasó, en referencia al fallo adverso para Bolivia que pedía que el tribunal obligue a Chile a negociar una salida al Pacífico, pero dejó dos candidatos: "uno en busca de la relección y el otro para ser mayoría en la Asamblea (Legislativa) o jefe de oposición".



Durante una aparición pública en Santa Cruz, Paz Zamora pidió que se aclare todo el tema de los recursos que se gastaron la defensa marítima ante La Haya.



Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, aliados de Bolivia dice No, revelaron un informe de Cancillería que señala que a Mesa y sus colaboradores les asignaron un presupuesto de Bs 2,8 milones. Mesa dijo que no se benefició personalmente ni cobró sueldo alguno y se desató una pugna entre los dos frentes opositores que aparecen con mayor preferencia en encuestas, Bolivia dice No y Comunidad Ciudadana.



Paz Zamora insistió que no estuvo de acuerdo con la manera que se llevó adelante la defensa en el tribunal de La Haya y también aclaró que no recibió dinero ni ningún beneficio. El ex mandatario participó de un consejo de consulta integrado por ex presidentes y ex cancilleres que fue convocado por el Gobierno, del cual terminó alejándose.



"Yo como ex presidente que estuve en ese Consejo no recibí ni un solo centavo, no hice un solo viaje y por tanto no recibí viáticos de ninguna clase", aseveró.