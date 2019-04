Concejal Molina pide a Alcalde que despida a Ninoska Lazarte







04/04/2019 - 07:26:48

Opinión.- El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería, debería despedir a la directora de Prensa, Ninoska Lazarte, dijo la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina.



“Por un tema de dignidad, ella (Lazarte) debería renunciar. Pero, además, por el bien del municipio, del Alcalde si es que realmente existe cierta lealtad. No debería aferrarse al cargo que no le corresponde”, manifestó.



Añadió que, si la Directora de Prensa de la Alcaldía no deja las funciones de forma voluntaria, el Alcalde debería asumir esa determinación.



“Tellería debe resguardar la seguridad jurídica del municipio y de él como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).



Lazarte y el exsecretario Ejecutivo Alex Contreras, fueron designados en los cargos, el primero de junio de 2015 por el alcalde titular José María Leyes.



En ese entonces, el Manual de Funciones de la Alcaldía exigía que los secretarios y los directores municipales tengan título profesional en provisión nacional.



El 31 de agosto de 2016, el Alcalde titular aprobó el Decreto Municipal Nro. 056 y cambió algunos requisitos. Dejó de lado la exigencia del título profesional e incluyó la experiencia en determinadas áreas de los secretarios municipales.



El concejal del MAS Sergio Rodríguez, el 30 de noviembre del año pasado, presentó una denuncia en el Ministerio Público por la supuesta designación ilegal de los dos exfuncionarios porque no tenían título en provisión nacional, requisito indispensable para ocupar esos cargos, en ese momento.



En febrero, la Alcaldía oficializó otra denuncia contra el Alcalde titular por los mismos hechos.



El martes, la Fiscalía imputó formalmente a Leyes por los delitos de designación ilegal e incumplimiento de deberes.



QUERELLA



Rodríguez dijo que el Alcalde suplente temporal está obligado a presentar una querella contra Leyes en este caso, porque le obliga la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.



Añadió que Tellería debe exigir que las contrataciones de personal se realicen bajo los lineamientos que señala el Manual de Funciones del Gobierno Municipal de Cochabamba.



Recordó que cuando el Ministerio Público imputó a la exintendenta municipal Luz Rojas, el alcalde titular presentó la querella de forma casi inmediata.



Se conoce que Tellería está esperando un informe que solicitó a Jurídica para tomar una decisión sobre el futuro de la Directora de Prensa.



Ayer, el Alcalde suplente temporal manifestó a este medio de comunicación que si Lazarte no cumple con los requisitos sería destituida del cargo.