Ya no es licenciado: Nuevo C.I. de García dice servidor público





04/04/2019 - 07:25:17

El Diario.- El nuevo carnet de identidad del vicepresidente Álvaro García Linera ya no dice que es “Lic. en Matemáticas”, como el anterior, sino que ahora señala que es “servidor público”.



En el caso del jefe de Estado, Evo Morales, su cédula, que es de vigencia indefinida, indica simplemente que es “Presidente”.



Durante años el Vicepresidente sostuvo que era titulado en Matemáticas cuando esa información era falsa. García Linera solo aprobó 16 materias en la Universidad UNAM de México y perdió cuatro de ellas.



La agencia de noticias ANF reveló en febrero de 2016 que García Linera no era titulado, algo que el Vicepresidente fue forzado a admitir posteriormente. “Yo nunca dije que era Licenciado en Matemáticas”, expresó a la prensa.



En varios documentos, como su cédula de identidad, certificado de matrimonio, formularios de la universidad y otros, García Linera figuró como matemático, algo que también dijo en discursos públicos. En alguna ocasión también afirmó ser “sociólogo”, aunque solo estudió unas cuantas materias de esa carrera mientras estaba preso acusado de actos de terrorismo.